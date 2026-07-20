O diretor de novelas e cineasta Ricardo Spencer Souza, de 49 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20). O corpo foi localizado dentro do apartamento onde ele estava hospedado, e as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.

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O caso ocorreu em um imóvel alugado por temporada no Edifício Copan, na Avenida Ipiranga, região central de São Paulo. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e, no local, profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmaram o óbito.