O diretor de novelas e cineasta Ricardo Spencer Souza, de 49 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20). O corpo foi localizado dentro do apartamento onde ele estava hospedado, e as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil.
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O caso ocorreu em um imóvel alugado por temporada no Edifício Copan, na Avenida Ipiranga, região central de São Paulo. Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e, no local, profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmaram o óbito.
Segundo o boletim de ocorrência, o diretor estava hospedado no apartamento havia cerca de uma semana. Na noite anterior, por volta das 23h, ele realizou um pedido por aplicativo de entrega, mas a encomenda permaneceu na portaria do prédio sem ser retirada.
Na manhã desta segunda-feira, o porteiro tentou contato com Ricardo, mas não recebeu resposta. Ao se dirigir ao apartamento, ouviu o que parecia ser uma televisão ligada. Diante da ausência de resposta, acionou a responsável pela administração do imóvel, que entrou no apartamento utilizando uma senha de acesso. No interior do imóvel, o diretor foi encontrado caído no chão.
De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, não havia sinais aparentes de violência no corpo nem indícios de luta ou agressão no apartamento. A Polícia Científica realizou a perícia no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), que deverá determinar a causa da morte. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial (Bom Retiro), que dará continuidade às investigações.