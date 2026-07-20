Uma professora foi condenada a 20 anos e 24 dias de prisão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri após a mulher confessar ter matado o marido, escondido o corpo em um freezer e simulado o desaparecimento da vítima.

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O crime aconteceu em novembro de 2022, na cidade de Lacerdópolis, no Meio-Oeste de Santa Catarina. De acordo com o processo, Cláudia Fernanda Tavares Hoeckler procurou a polícia para comunicar o suposto desaparecimento do marido, Valdemir Hoeckler, de 52 anos, e participou das buscas ao lado de familiares, amigos e voluntários.