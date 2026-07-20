Um homem foi condenado a 23 anos e oito meses de prisão por tentar matar a ex-companheira a tiros. A sentença foi proferida na última quarta-feira (16), após a Justiça reconhecer que o crime foi praticado com qualificadoras que caracterizam a tentativa de feminicídio.

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O crime ocorreu em Cotia, na Grande São Paulo, em abril de 2025. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, o acusado não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, com quem teve três filhos.