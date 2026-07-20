20 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Pegou 23 anos de cadeia ao tentar matar ex, que fingiu de morta

Por Da Redação | Cotia (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Pegou 23 anos de cadeia ao tentar matar ex, que fingiu de morta
Pegou 23 anos de cadeia ao tentar matar ex, que fingiu de morta

Um homem foi condenado a 23 anos e oito meses de prisão por tentar matar a ex-companheira a tiros. A sentença foi proferida na última quarta-feira (16), após a Justiça reconhecer que o crime foi praticado com qualificadoras que caracterizam a tentativa de feminicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Cotia, na Grande São Paulo, em abril de 2025. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, o acusado não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, com quem teve três filhos.

De acordo com a investigação, a mulher retornava do trabalho quando foi abordada pelo ex-companheiro. Ela foi arrastada para uma viela, agredida com coronhadas e mordidas e, em seguida, atingida por seis disparos de arma de fogo.

Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu sobreviver ao fingir que estava morta após os tiros. Assim que o agressor deixou o local, ela buscou atendimento médico e recebeu socorro.

Na denúncia, o promotor Felipe Bragantini de Lima sustentou que o condenado agiu com meio cruel, motivação torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Ao proferir a sentença, o juiz André Luiz da Silva da Cunha afirmou que o réu praticou todos os atos necessários para consumar o feminicídio. Segundo o magistrado, a morte da vítima não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Com a condenação, o homem deverá cumprir pena de 23 anos e oito meses de prisão.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários