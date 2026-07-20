Um homem foi condenado a 23 anos e oito meses de prisão por tentar matar a ex-companheira a tiros. A sentença foi proferida na última quarta-feira (16), após a Justiça reconhecer que o crime foi praticado com qualificadoras que caracterizam a tentativa de feminicídio.
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O crime ocorreu em Cotia, na Grande São Paulo, em abril de 2025. Segundo a denúncia do Ministério Público de São Paulo, o acusado não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, com quem teve três filhos.
De acordo com a investigação, a mulher retornava do trabalho quando foi abordada pelo ex-companheiro. Ela foi arrastada para uma viela, agredida com coronhadas e mordidas e, em seguida, atingida por seis disparos de arma de fogo.
Mesmo gravemente ferida, a vítima conseguiu sobreviver ao fingir que estava morta após os tiros. Assim que o agressor deixou o local, ela buscou atendimento médico e recebeu socorro.
Na denúncia, o promotor Felipe Bragantini de Lima sustentou que o condenado agiu com meio cruel, motivação torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Ao proferir a sentença, o juiz André Luiz da Silva da Cunha afirmou que o réu praticou todos os atos necessários para consumar o feminicídio. Segundo o magistrado, a morte da vítima não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do acusado.
Com a condenação, o homem deverá cumprir pena de 23 anos e oito meses de prisão.