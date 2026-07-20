A Polícia Civil está na fase final da investigação que apura a tentativa de homicídio contra uma professora de artesanato intoxicada com mercúrio. A principal suspeita é uma aluna da vítima, flagrada por câmeras de segurança despejando uma substância na garrafa de água utilizada durante as aulas.
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O caso ocorreu em um espaço de artesanato do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife (PE). As investigações apontam Maria Aparecida Rodrigues de Araújo como principal suspeita pelo envenenamento da professora Denny.
Laudos periciais confirmaram a presença de mercúrio na água consumida pela professora, além de concentrações do metal tóxico no sangue e na urina da vítima. Segundo os exames, o nível encontrado no organismo era aproximadamente quatro vezes superior ao limite considerado seguro.
Mesmo após o tratamento, a professora relata que ainda enfrenta sequelas provocadas pela intoxicação e segue em processo de recuperação para retomar sua autonomia nas atividades do dia a dia.
Além de analisar as imagens das câmeras de segurança e os resultados dos exames periciais, a Polícia Civil investiga há quanto tempo a substância vinha sendo colocada na água da vítima. O objetivo é esclarecer se houve outras ocasiões em que a professora foi exposta ao mercúrio.
Embora as principais provas já façam parte do inquérito, a corporação informou que busca reunir novos elementos antes de concluir a investigação e encaminhar o caso à Justiça.