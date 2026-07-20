A Polícia Civil está na fase final da investigação que apura a tentativa de homicídio contra uma professora de artesanato intoxicada com mercúrio. A principal suspeita é uma aluna da vítima, flagrada por câmeras de segurança despejando uma substância na garrafa de água utilizada durante as aulas.

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O caso ocorreu em um espaço de artesanato do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife (PE). As investigações apontam Maria Aparecida Rodrigues de Araújo como principal suspeita pelo envenenamento da professora Denny.