Três adolescentes foram apreendidos e um homem acabou preso na madrugada deste domingo (19) após uma tentativa de furto a um condomínio. Durante a ação, a Polícia Militar também localizou um veículo roubado, com sinais de identificação adulterados, que seria utilizado pelos suspeitos.

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A ocorrência foi registrada em um condomínio localizado na Avenida Rouxinol, no bairro de Moema, na zona sul da capital paulista. Após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano cercaram a área e impediram a fuga do grupo. Imagens das câmeras de segurança do condomínio registraram a invasão, enquanto as câmeras corporais dos policiais gravaram as abordagens.