Três adolescentes foram apreendidos e um homem acabou preso na madrugada deste domingo (19) após uma tentativa de furto a um condomínio. Durante a ação, a Polícia Militar também localizou um veículo roubado, com sinais de identificação adulterados, que seria utilizado pelos suspeitos.
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A ocorrência foi registrada em um condomínio localizado na Avenida Rouxinol, no bairro de Moema, na zona sul da capital paulista. Após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano cercaram a área e impediram a fuga do grupo. Imagens das câmeras de segurança do condomínio registraram a invasão, enquanto as câmeras corporais dos policiais gravaram as abordagens.
Durante as buscas, três adolescentes foram encontrados dentro do condomínio. O quarto suspeito foi localizado em um veículo nas proximidades. Na vistoria, os policiais verificaram que o automóvel era produto de roubo e circulava com os sinais identificadores adulterados.
Segundo a Polícia Militar, os envolvidos são investigados por participação em furtos a residências e condomínios. Durante o registro da ocorrência, um dos adolescentes confessou ter participado de um furto praticado na cidade de Piracicaba no dia anterior. A informação será apurada pela Polícia Civil durante as investigações.
O caso foi encaminhado ao 27º Distrito Policial. O homem permaneceu preso, enquanto os três adolescentes foram apreendidos e ficaram à disposição da Justiça.