A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, participa nesta quinta-feira (23) da abertura oficial do Revelando SP em São José dos Campos. A cerimônia está marcada para as 20h, no Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), onde a programação do evento começa às 18h com atrações culturais e musicais gratuitas.

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Considerado um dos maiores festivais de valorização da cultura tradicional paulista, o Revelando SP reunirá mais de 190 participantes e representantes de 90 municípios, distribuídos por 13 regiões do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita e a programação segue até a próxima segunda-feira (27).