A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, participa nesta quinta-feira (23) da abertura oficial do Revelando SP em São José dos Campos. A cerimônia está marcada para as 20h, no Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), onde a programação do evento começa às 18h com atrações culturais e musicais gratuitas.
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Considerado um dos maiores festivais de valorização da cultura tradicional paulista, o Revelando SP reunirá mais de 190 participantes e representantes de 90 municípios, distribuídos por 13 regiões do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita e a programação segue até a próxima segunda-feira (27).
Na noite de abertura, a principal atração musical será a dupla Mayck e Lyan. Também sobem ao palco o Coral das Mulheres Guaranis, o grupo Orgulho Caipira e o Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira, valorizando diferentes manifestações da cultura popular paulista.
Além dos shows, o público poderá conferir 62 expositores de artesanato, 58 culinaristas e 67 manifestações culturais. O evento também contará com uma exposição dedicada ao tropeirismo, mostra do Museu de Arte Sacra de São Paulo e um espaço voltado à experimentação de atividades artesanais, permitindo aos visitantes conhecer técnicas e tradições preservadas em diversas regiões do estado.
O Revelando SP é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).
Durante a abertura, a secretária Marilia Marton estará disponível para atendimento à imprensa.
Serviço
Evento: Revelando SP – São José dos Campos
Data: De 23 a 27 de julho
Horários:
- Quinta-feira: das 18h às 22h30
- Sexta-feira e sábado: das 10h30 às 22h30
- Domingo e segunda-feira: das 10h30 às 20h
Local: Parque Roberto Burle Marx – Parque da Cidade (Avenida Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos)
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre