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CULTURA

Secretária de Cultura abre Revelando SP em São José na quinta

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Adriano Escanhuela/Divulgação
Parque da Cidade, em São José dos Campos
Parque da Cidade, em São José dos Campos

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marilia Marton, participa nesta quinta-feira (23) da abertura oficial do Revelando SP em São José dos Campos. A cerimônia está marcada para as 20h, no Parque Roberto Burle Marx (Parque da Cidade), onde a programação do evento começa às 18h com atrações culturais e musicais gratuitas.

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Considerado um dos maiores festivais de valorização da cultura tradicional paulista, o Revelando SP reunirá mais de 190 participantes e representantes de 90 municípios, distribuídos por 13 regiões do Estado de São Paulo. A entrada é gratuita e a programação segue até a próxima segunda-feira (27).

Na noite de abertura, a principal atração musical será a dupla Mayck e Lyan. Também sobem ao palco o Coral das Mulheres Guaranis, o grupo Orgulho Caipira e o Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira, valorizando diferentes manifestações da cultura popular paulista.

Além dos shows, o público poderá conferir 62 expositores de artesanato, 58 culinaristas e 67 manifestações culturais. O evento também contará com uma exposição dedicada ao tropeirismo, mostra do Museu de Arte Sacra de São Paulo e um espaço voltado à experimentação de atividades artesanais, permitindo aos visitantes conhecer técnicas e tradições preservadas em diversas regiões do estado.

O Revelando SP é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com correalização da Prefeitura de São José dos Campos e gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Durante a abertura, a secretária Marilia Marton estará disponível para atendimento à imprensa.

Serviço

Evento: Revelando SP – São José dos Campos

Data: De 23 a 27 de julho

Horários:

  • Quinta-feira: das 18h às 22h30
  • Sexta-feira e sábado: das 10h30 às 22h30
  • Domingo e segunda-feira: das 10h30 às 20h

Local: Parque Roberto Burle Marx – Parque da Cidade (Avenida Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

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