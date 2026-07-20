A Sabesp antecipou para esta segunda-feira (20) a substituição de três válvulas na captação de água bruta de São José dos Campos, intervenção que deve provocar impactos no abastecimento de água em diferentes regiões do município. Segundo a companhia, a obra busca solucionar de forma definitiva um problema considerado histórico no sistema de captação.
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A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente ao longo de quarta-feira (22), após a conclusão dos serviços e a recuperação do sistema. Para reduzir os impactos à população, a Sabesp informou que mobilizou caminhões-pipa e uma equipe de aproximadamente 50 profissionais para acompanhar a operação.
De acordo com a empresa, a substituição das válvulas faz parte de uma ação de manutenção considerada estratégica para aumentar a confiabilidade do sistema de abastecimento da cidade e evitar novas ocorrências relacionadas ao equipamento.
Durante o período de intermitência, a concessionária orienta os moradores a adotarem o uso consciente da água, priorizando o consumo para atividades essenciais, como alimentação, higiene pessoal e preparo de alimentos.
Entre as recomendações estão evitar desperdícios, manter a torneira fechada ao escovar os dentes ou fazer a barba, reduzir o tempo de banho, reutilizar a água da máquina de lavar para limpeza de áreas externas, armazenar apenas a quantidade necessária de água e adiar atividades que exigem maior consumo, como lavar veículos e regar jardins.
A Sabesp destaca ainda que imóveis com caixa-d'água dimensionada para pelo menos 24 horas de consumo, conforme prevê o Decreto Estadual nº 12.342/78, devem sofrer menos os efeitos da redução temporária no abastecimento.
Em caso de dúvidas ou para solicitar atendimento, os consumidores podem entrar em contato com a Sabesp pelos canais oficiais de atendimento, disponíveis 24 horas por dia: telefone 0800 055 0195, WhatsApp (11) 3388-8000 e pelo site oficial da companhia.