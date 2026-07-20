A Sabesp antecipou para esta segunda-feira (20) a substituição de três válvulas na captação de água bruta de São José dos Campos, intervenção que deve provocar impactos no abastecimento de água em diferentes regiões do município. Segundo a companhia, a obra busca solucionar de forma definitiva um problema considerado histórico no sistema de captação.

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A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente ao longo de quarta-feira (22), após a conclusão dos serviços e a recuperação do sistema. Para reduzir os impactos à população, a Sabesp informou que mobilizou caminhões-pipa e uma equipe de aproximadamente 50 profissionais para acompanhar a operação.