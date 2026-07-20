20 de julho de 2026
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MORTE

Médico foi achado morto na piscina após confraternização em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Rafael Vieira Canedo
Rafael Vieira Canedo

A Polícia Civil investiga a morte de um médico de 47 anos, encontrado dentro da piscina de uma residência na manhã desta segunda-feira (20), na região oeste de São José dos Campos. Na noite anterior, Rafael Vieira Canedo havia participado de uma confraternização familiar organizada para acompanhar a final da Copa do Mundo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o médico permaneceu na área da piscina até aproximadamente 2h, na companhia do irmão. Depois que o familiar entrou na residência para dormir, a vítima teria ficado sozinha no local.

Na manhã seguinte, a esposa encontrou o homem submerso e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar. A equipe médica realizou manobras de reanimação por cerca de 36 minutos, mas o óbito foi constatado no local.

Durante a perícia, foram encontradas duas cadeiras caídas dentro da piscina, além de uma aliança pertencente à vítima, que foi entregue ao pai. Conforme o registro policial, não havia lesões externas aparentes que indicassem luta corporal ou outro tipo de violência.

Ainda segundo as informações apuradas, o médico era tabagista, fazia uso de medicamentos para emagrecimento e teria ingerido bebida alcoólica durante a confraternização.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Exames necroscópico e toxicológico foram solicitados para esclarecer a causa da morte e as circunstâncias do ocorrido.

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