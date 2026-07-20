A Polícia Civil investiga a morte de um médico de 47 anos, encontrado dentro da piscina de uma residência na manhã desta segunda-feira (20), na região oeste de São José dos Campos. Na noite anterior, Rafael Vieira Canedo havia participado de uma confraternização familiar organizada para acompanhar a final da Copa do Mundo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o médico permaneceu na área da piscina até aproximadamente 2h, na companhia do irmão. Depois que o familiar entrou na residência para dormir, a vítima teria ficado sozinha no local.

Na manhã seguinte, a esposa encontrou o homem submerso e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar. A equipe médica realizou manobras de reanimação por cerca de 36 minutos, mas o óbito foi constatado no local.