Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (20) por receptação de veículo automotor durante uma ação da Polícia Militar na zona sul de São José dos Campos. A dupla ocupava um carro com registro de furto, localizado após um alerta emitido pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
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A ocorrência foi registrada no bairro Chácaras Reunidas e mobilizou equipes da Polícia Militar, do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), da Guarda Civil Municipal e do helicóptero Águia, que atuaram de forma integrada para localizar e interceptar o veículo.
Carro furtado foi localizado durante patrulhamento
Segundo a Polícia Militar, o Copom informou que um veículo com registro de furto circulava pela região do Chácaras Reunidas. Com base nas informações, equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o automóvel na Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto.
Ao perceberem o veículo, os policiais realizaram acompanhamento e conseguiram fazer a abordagem.
No carro estavam dois homens. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, a consulta aos sistemas policiais confirmou que o automóvel era produto de furto.
Dupla foi presa em flagrante
Diante da confirmação da irregularidade, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com o veículo, para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de receptação de veículo automotor. Os dois permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.
O carro recuperado será devolvido ao proprietário após os procedimentos legais.