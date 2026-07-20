Dois homens foram presos na tarde desta segunda-feira (20) por receptação de veículo automotor durante uma ação da Polícia Militar na zona sul de São José dos Campos. A dupla ocupava um carro com registro de furto, localizado após um alerta emitido pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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A ocorrência foi registrada no bairro Chácaras Reunidas e mobilizou equipes da Polícia Militar, do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), da Guarda Civil Municipal e do helicóptero Águia, que atuaram de forma integrada para localizar e interceptar o veículo.

Carro furtado foi localizado durante patrulhamento