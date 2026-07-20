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MORTE

Quem é o médico encontrado morto em piscina de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi encontrado morto em piscina de casa do condomínio Colinas
Homem foi encontrado morto em piscina de casa do condomínio Colinas

Um médico de 47 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) na piscina de uma residência localizada na Rua Ceramista Roberto Weiss, no bairro Parque Residencial, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 8º Distrito Policial, a vítima foi identificada como Rafael Vieira Cabedo. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, a esposa encontrou o médico submerso na piscina pela manhã e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar.

A equipe médica realizou manobras de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 36 minutos, mas a vítima não resistiu e o óbito foi constatado no local.

A perícia do Instituto de Criminalística esteve na residência e realizou os exames técnicos. Conforme o boletim, o corpo já havia sido retirado da piscina pela equipe de resgate e estava coberto após as tentativas de reanimação. No interior da piscina, os peritos encontraram duas cadeiras caídas e uma aliança, posteriormente identificada como pertencente à vítima e entregue ao pai do médico.

Ainda segundo a Polícia Civil, não foram constatadas lesões externas aparentes que indicassem sinais de luta corporal ou outro tipo de violência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exame necroscópico e exames complementares, incluindo análise toxicológica, para determinar a causa da morte.

As informações colhidas pelos policiais apontam que, na noite anterior, a família havia realizado uma confraternização para assistir à final da Copa do Mundo. O médico permaneceu na área da piscina até cerca de 2h, acompanhado do irmão. Depois disso, o familiar foi dormir e a vítima permaneceu sozinha no local.

O boletim de ocorrência também informa que Rafael fazia uso de medicamentos para emagrecimento, era tabagista e havia ingerido bebida alcoólica durante a confraternização.

As circunstâncias da morte seguem sendo apuradas pela Polícia Civil. Até a conclusão dos laudos periciais, a causa do óbito permanece indeterminada.

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