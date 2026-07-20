Um médico de 47 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) na piscina de uma residência localizada na Rua Ceramista Roberto Weiss, no bairro Parque Residencial, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 8º Distrito Policial, a vítima foi identificada como Rafael Vieira Cabedo. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o registro policial, a esposa encontrou o médico submerso na piscina pela manhã e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar.