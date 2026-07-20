Um médico de 47 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) na piscina de uma residência localizada na Rua Ceramista Roberto Weiss, no bairro Parque Residencial, em São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 8º Distrito Policial, a vítima foi identificada como Rafael Vieira Cabedo. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.
Segundo o registro policial, a esposa encontrou o médico submerso na piscina pela manhã e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Polícia Militar.
A equipe médica realizou manobras de reanimação cardiopulmonar por aproximadamente 36 minutos, mas a vítima não resistiu e o óbito foi constatado no local.
A perícia do Instituto de Criminalística esteve na residência e realizou os exames técnicos. Conforme o boletim, o corpo já havia sido retirado da piscina pela equipe de resgate e estava coberto após as tentativas de reanimação. No interior da piscina, os peritos encontraram duas cadeiras caídas e uma aliança, posteriormente identificada como pertencente à vítima e entregue ao pai do médico.
Ainda segundo a Polícia Civil, não foram constatadas lesões externas aparentes que indicassem sinais de luta corporal ou outro tipo de violência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exame necroscópico e exames complementares, incluindo análise toxicológica, para determinar a causa da morte.
As informações colhidas pelos policiais apontam que, na noite anterior, a família havia realizado uma confraternização para assistir à final da Copa do Mundo. O médico permaneceu na área da piscina até cerca de 2h, acompanhado do irmão. Depois disso, o familiar foi dormir e a vítima permaneceu sozinha no local.
O boletim de ocorrência também informa que Rafael fazia uso de medicamentos para emagrecimento, era tabagista e havia ingerido bebida alcoólica durante a confraternização.
As circunstâncias da morte seguem sendo apuradas pela Polícia Civil. Até a conclusão dos laudos periciais, a causa do óbito permanece indeterminada.