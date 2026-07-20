Balanço
A Prefeitura de Taubaté registrou um superávit de R$ 190,1 milhões entre janeiro e maio desse ano. A informação foi repassada pela administração municipal à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).
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Superávit
Segundo a Prefeitura, nos primeiros cinco meses do ano, a receita foi de R$ 795,7 milhões, enquanto a despesa foi de R$ 605,6 milhões. A Prefeitura ressaltou que, como teve que repassar R$ 18,2 milhões à Câmara no período, o resultado financeiro foi de R$ 171,8 milhões de janeiro a maio.
Dívida
A Prefeitura informou ainda que, atualmente, deve R$ 120 milhões para fornecedores, "sendo que a maior parcela desse passivo refere-se a obrigações originadas no exercício de 2024", que foi o último ano do mandato do ex-prefeito José Saud (PP).
IPTU
Ainda de acordo com a Prefeitura, de janeiro a abril, o município arrecadou R$ 96,4 milhões com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) - o imposto teve aumento esse ano, devido à revisão da planta genérica no ano passado.
Taxa de lixo
Também segundo a Prefeitura, de janeiro a abril, o município arrecadou R$ 10 milhões com a taxa de lixo, que foi um tributo que começou a ser cobrado esse ano na cidade.