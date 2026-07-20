Balanço

A Prefeitura de Taubaté registrou um superávit de R$ 190,1 milhões entre janeiro e maio desse ano. A informação foi repassada pela administração municipal à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Dentinho (PP).

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Superávit

Segundo a Prefeitura, nos primeiros cinco meses do ano, a receita foi de R$ 795,7 milhões, enquanto a despesa foi de R$ 605,6 milhões. A Prefeitura ressaltou que, como teve que repassar R$ 18,2 milhões à Câmara no período, o resultado financeiro foi de R$ 171,8 milhões de janeiro a maio.