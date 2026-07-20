O São José venceu o São Caetano por 2 a 1, de virada, na tarde desta segunda-feira (20), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Essa partida marcou a estreia das duas equipes no grupo D da Copa Paulista.

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Com um jogador do Azulão expulso logo aos 4min, a Águia do Vale conseguiu reagir e buscar a virada. E começa o torneio dividindo a liderança da chave com o EC São Bernardo, mas perdendo no saldo de gols.