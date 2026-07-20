O São José venceu o São Caetano por 2 a 1, de virada, na tarde desta segunda-feira (20), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Essa partida marcou a estreia das duas equipes no grupo D da Copa Paulista.
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Com um jogador do Azulão expulso logo aos 4min, a Águia do Vale conseguiu reagir e buscar a virada. E começa o torneio dividindo a liderança da chave com o EC São Bernardo, mas perdendo no saldo de gols.
Agora, a Águia do Vale volta a jogar sábado (25), a partir das 19h, quando estreia em casa contra o EC São Bernardo, no estádio Martins Pereira. E o Azulão joga domingo (26), a partir das 10h, em clássico regional contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.
Como foi o jogo entre São Caetano e São José
Antes do início da partida, uma situação bizarra: o atacante Micael, do São José, foi expulso antes do início da partida por urinar atrás do banco de reservas. No entanto, como aconteceu antes do início do jogo, ele pôde ser substituído por Tchê Tchê e não conta como cinco alterações. Mas, o atleta expulso fica suspenso para a segunda rodada.
Em campo, o São José começou distraído e tomou um gol logo no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio pela esquerda, o zagueiro Pedro subiu de cabeça e mandou firme, no meio de gol: 1 a 0.
Mas, aos 4min, o time da casa teve o goleiro Daniel Lamberti expulso. Após contra-ataque joseense pelo meio de campo, Jefinho ia ficar livre, na cara do gol, e o camisa 1 do Azulão saiu da área e fez falta dura, o que gerou o cartão vermelho.
Então, Rafael William entrou no lugar e já fez grande defesa, após chute forte de Jefinho na cobrança. No rebote, a zaga afastou.
Com a vantagem numérica, o São José foi com tudo para cima e encurralou o São Caetano no campo de defesa. No entanto, o estado ruim do gramado dificultava as trocas de passe.
Aos 21min, o zagueiro João Ramos recebeu cruzamento após escanteio da direita e mandou uma cabeçada à queima-roupa, mas o goleiro fez um ‘milagre’. Na sobra ,a bola foi por cima do gol.
E, aos 31min, veio o gol de empate da Águia do Vale. Em chute de fora da área, Tchê Tchê mandou rasteiro, no canto direito, e deixou tudo igual: 1 a 1.
Antes do intervalo, aos 46min, Jefinho virou o jogo para o São José, em cobrança de falta perfeita, no ângulo direito: 2 a 1.
Segundo tempo
Após o intervalo, o São José teve grande chance de ampliar aos 10min, quando o zagueiro e capitão Wesley Rodrigues testou de cabeça e mandou à direita, com muito perigo. E a Águia continuava dominando a partida.
Enquanto isso, o São Caetano, mesmo perdendo, não tinha forças para reagir e não levava perigo ao gol joseense na etapa final. Até porque tinha um homem a menos.
O jogo ficou lento e caiu de ritmo. Apenas aos 37min a Águia teve outra boa chance, quando Vitinho avançou pela esquerda, bateu cruzado e o goleiro Rafael William fez boa defesa, espalmando para escanteio.
Amplamente superior, o São José teve outra grande chance aos 45min, com Neto Oliveira. Ele recebeu livre na direita e bateu em cima do goleiro. Assim, o placar acabou nos 2 a 1.
Ficha técnica
São Caetano
Daniel Lamberti; Luan Vinicio, David (Gabriel Silva), Pedro e Enzo (Zidane); Felipe, Gustavo, Gabriel Silva e Jeovan (Luiz); Paraná (Rafael William) e João Pedro (João Sacca). Técnico: Carlão
São José
João Lucas; Igor Dutra (Caíque Geloni), Wesley Rodrigues, João Ramos e Martinelli (Iury Capuriche); Jeferson Lima, Thomaz Carvalho (Lucas André) e Fernando Neto (Café); Jefinho, Tchê Tchê (Vitinho) e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
Gols: Pedro, aos 4min, Tchê Tchê aos 31min, Jefinho aos 46min do 1º tempo. Árbitro: Gustavo Holanda Souza. Local: estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Data: segunda-feira, 20 de julho de 2026. Cartões amarelos: Pedro (SC). Expulsões: Micael (SJ); Daniel Lamberti (SC). Público: 363 torcedores (Pagantes: 288, Não pagantes: 75). Renda: R$ 2.092,90