O Mirante José Rosa de Morais, na Vila Dirce, região norte de São José dos Campos, recebeu uma série de melhorias que reforçam a conservação de um dos espaços públicos mais tradicionais da cidade. As intervenções garantem mais conforto, segurança e qualidade para os moradores que utilizam o local para lazer, prática de atividades físicas e convivência.

Os serviços incluíram a pintura do playground, da quadra esportiva e da academia ao ar livre, renovando os equipamentos e valorizando um espaço que faz parte da rotina da comunidade. A ação integra o trabalho contínuo de zeladoria realizado pela Prefeitura para manter áreas públicas bem cuidadas e acolhedoras em todas as regiões do município.

Conhecido pela vista privilegiada da cidade, o mirante é um dos principais pontos de encontro da região norte e atrai visitantes diariamente, especialmente no fim da tarde, quando o pôr do sol transforma o local em um dos cenários mais apreciados pelos moradores.

Além da paisagem, o espaço reúne estruturas voltadas ao esporte, ao lazer e ao bem-estar. A quadra esportiva, a academia ao ar livre e o playground são utilizados por crianças, jovens, adultos e idosos, incentivando a prática de atividades físicas, o convívio entre as famílias e a ocupação saudável dos espaços públicos.

Com investimentos permanentes em manutenção e revitalização, a Prefeitura preserva ambientes que contribuem para a qualidade de vida da população, fortalecendo o sentimento de pertencimento da comunidade e garantindo que espaços como o Mirante José Rosa de Morais continuem sendo referência em lazer, convivência e contato com a natureza.