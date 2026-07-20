Há sete anos, a Patrulha Maria da Penha desempenha um papel fundamental na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica em São José dos Campos. Criado pela Prefeitura e coordenado pela Guarda Civil Municipal (GCM), o programa alia acolhimento, acompanhamento contínuo e resposta rápida para garantir mais segurança às mulheres amparadas por medidas protetivas da Justiça.

Desde o início das atividades, em 2019, a Patrulha já realizou mais de 2.700 atendimentos e contribuiu para a prisão de 111 agressores por descumprimento de medidas protetivas. Atualmente, cerca de 150 mulheres recebem acompanhamento permanente das equipes especializadas, que realizam visitas periódicas e monitoram o cumprimento das determinações judiciais.

Homens e mulheres da GCM que fazem parte da equipe da Patrulha Maria da Penha | Foto: PMSJC

Além da atuação preventiva, o programa utiliza tecnologia para ampliar a proteção. As mulheres acompanhadas contam com um dispositivo de emergência integrado ao Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que permite o acionamento imediato da Guarda Civil Municipal em situações de risco, garantindo uma resposta rápida sempre que necessário.

O trabalho é desenvolvido de forma integrada com a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Delegacia de Defesa da Mulher, o Ministério Público e demais serviços da rede municipal de atendimento. Essa atuação conjunta fortalece o acolhimento das vítimas, amplia a prevenção e oferece um suporte mais eficiente às mulheres que enfrentam situações de violência.

Referência no enfrentamento à violência doméstica, a Patrulha Maria da Penha integra as políticas públicas de segurança da Prefeitura, unindo atendimento humanizado, monitoramento constante e tecnologia para proteger vidas e promover mais tranquilidade às mulheres e suas famílias.