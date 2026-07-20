A morte da professora Clebiana Fernandes da Silva causou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e integrantes da comunidade escolar de Pindamonhangaba.

A educadora atuou no CMEI Valdira Morgado e no CMEI Marli Lemes, onde dedicou seu trabalho ao cuidado e ao desenvolvimento das crianças. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou o falecimento e destacou o compromisso, o carinho e a dedicação da professora ao longo de sua trajetória profissional.

Segundo a pasta, Clebiana deixou uma contribuição importante para a história das unidades em que trabalhou e será lembrada pelo acolhimento e pela atenção oferecida aos alunos.