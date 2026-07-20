20 de julho de 2026
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MORTE

Adeus, professora: morte de Clebiana comove o Vale

Por Leandro Vaz | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Clebiana Fernandes da Silva
Clebiana Fernandes da Silva

A morte da professora Clebiana Fernandes da Silva causou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e integrantes da comunidade escolar de Pindamonhangaba.

A educadora atuou no CMEI Valdira Morgado e no CMEI Marli Lemes, onde dedicou seu trabalho ao cuidado e ao desenvolvimento das crianças. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou o falecimento e destacou o compromisso, o carinho e a dedicação da professora ao longo de sua trajetória profissional.

Segundo a pasta, Clebiana deixou uma contribuição importante para a história das unidades em que trabalhou e será lembrada pelo acolhimento e pela atenção oferecida aos alunos.

Nas redes sociais, antigos colegas também prestaram homenagens. Profissionais da Escola Municipal Serafim Ferreira, onde a professora trabalhou durante vários anos, manifestaram tristeza pela perda. Amigos recordaram momentos de convivência e ressaltaram o privilégio de terem compartilhado parte da vida com a educadora.

De acordo com as informações divulgadas pela família, o velório será realizado no Cemitério de Lorena. A causa da morte não foi informada.

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