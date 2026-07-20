A morte da professora Clebiana Fernandes da Silva causou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e integrantes da comunidade escolar de Pindamonhangaba.
A educadora atuou no CMEI Valdira Morgado e no CMEI Marli Lemes, onde dedicou seu trabalho ao cuidado e ao desenvolvimento das crianças. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação lamentou o falecimento e destacou o compromisso, o carinho e a dedicação da professora ao longo de sua trajetória profissional.
Segundo a pasta, Clebiana deixou uma contribuição importante para a história das unidades em que trabalhou e será lembrada pelo acolhimento e pela atenção oferecida aos alunos.
Nas redes sociais, antigos colegas também prestaram homenagens. Profissionais da Escola Municipal Serafim Ferreira, onde a professora trabalhou durante vários anos, manifestaram tristeza pela perda. Amigos recordaram momentos de convivência e ressaltaram o privilégio de terem compartilhado parte da vida com a educadora.
De acordo com as informações divulgadas pela família, o velório será realizado no Cemitério de Lorena. A causa da morte não foi informada.