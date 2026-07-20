A Prefeitura de Taubaté abriu as inscrições para a 20ª Mostra de Teatro. O edital vai selecionar 12 espetáculos de artistas e companhias do município, com apresentações previstas para os dias 17 e 26 de setembro, no Teatro Metrópole. Os interessados têm até 2 de agosto para realizar o cadastro.

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Distribuição de vagas e cachês

A seleção contempla duas modalidades distintas de grupos teatrais.