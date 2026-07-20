A Prefeitura de Taubaté abriu as inscrições para a 20ª Mostra de Teatro. O edital vai selecionar 12 espetáculos de artistas e companhias do município, com apresentações previstas para os dias 17 e 26 de setembro, no Teatro Metrópole. Os interessados têm até 2 de agosto para realizar o cadastro.
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Distribuição de vagas e cachês
A seleção contempla duas modalidades distintas de grupos teatrais.
Para a categoria de grupos consolidados, que comprovem atuação nos últimos dois anos, serão destinadas oito vagas, com cachê de R$ 4.754 para cada selecionado. Dessas vagas, duas são reservadas para peças infantis e duas para teatro de rua.
Já a categoria de grupos em formação, destinada a iniciantes com menos de dois anos de trajetória, oferece quatro vagas, com cachê de R$ 2.991 cada. A distribuição reserva uma vaga para o segmento infantil e uma para o teatro de rua.
Podem participar proponentes pessoas físicas ou jurídicas que sejam residentes, domiciliadas ou sediadas em Taubaté. O regulamento completo e os detalhes para envio das propostas estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura de Taubaté.