Um homem de 47 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) na piscina de uma residência dentro do Condomínio Colinas, na região oeste de São José dos Campos.
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Segundo informações da Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro, porém, ao chegar ao imóvel, a equipe médica constatou que a vítima já estava sem vida.
O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita. Após o atendimento da ocorrência, o registro foi encaminhado ao 8º Distrito Policial, que ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.