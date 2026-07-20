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MORTE

Homem é achado morto em piscina do condomínio Colinas, em SJC

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem morreu em piscina de condomínio
Homem morreu em piscina de condomínio

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) na piscina de uma residência dentro do Condomínio Colinas, na região oeste de São José dos Campos.

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Segundo informações da Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro, porém, ao chegar ao imóvel, a equipe médica constatou que a vítima já estava sem vida.

O caso foi registrado inicialmente como morte suspeita. Após o atendimento da ocorrência, o registro foi encaminhado ao 8º Distrito Policial, que ficará responsável pela investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

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