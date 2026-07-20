Um homem de 47 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (20) na piscina de uma residência dentro do Condomínio Colinas, na região oeste de São José dos Campos.

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Segundo informações da Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro, porém, ao chegar ao imóvel, a equipe médica constatou que a vítima já estava sem vida.