O idoso encontrado morto dentro de um carro na manhã deste domingo (19), no bairro Bonfim, em Taubaté, foi identificado como João Florentino da Silva Filho, de 75 anos.

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Ele estava sozinho em um Volkswagen Gol quando foi encontrado desacordado na Rua Wilson Tauil. O óbito foi constatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local.