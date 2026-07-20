O idoso encontrado morto dentro de um carro na manhã deste domingo (19), no bairro Bonfim, em Taubaté, foi identificado como João Florentino da Silva Filho, de 75 anos.
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Ele estava sozinho em um Volkswagen Gol quando foi encontrado desacordado na Rua Wilson Tauil. O óbito foi constatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local.
O caso é investigado pela Polícia Civil, que aguarda os laudos do IML (Instituto Médico Legal) e da perícia para esclarecer se João Florentino morreu em consequência da colisão ou se sofreu um mal súbito antes de perder o controle do veículo.
Polícia encontrou motorista desacordado
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta das 8h10 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima.
Ao chegarem ao endereço, encontraram o motorista desacordado dentro do veículo. Para retirar a vítima, um dos policiais precisou quebrar o vidro lateral do lado do motorista. Logo em seguida, a equipe de suporte avançado do Samu confirmou a morte.
Até o momento, a investigação não esclareceu contra qual estrutura ou objeto o veículo colidiu. Também não há informações sobre a dinâmica do acidente ou sobre a velocidade em que o carro trafegava.
Polícia investiga o que provocou a morte
O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental, classificação adotada quando a causa do óbito ainda depende da conclusão dos exames periciais. O enquadramento não indica, neste momento, qualquer suspeita de crime.
Uma das hipóteses analisadas é a de que João Florentino tenha sofrido um mal súbito antes da colisão. No entanto, essa possibilidade ainda não foi confirmada e dependerá do resultado do exame necroscópico realizado pelo Instituto Médico Legal.
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para analisar o veículo, os danos provocados pelo impacto, possíveis marcas de frenagem e outros vestígios que possam ajudar a reconstituir o que aconteceu.
Laudos serão decisivos
Os exames periciais deverão indicar se a morte foi provocada pelas consequências do acidente ou se decorreu de um problema de saúde anterior à colisão.
O boletim de ocorrência informa que João Florentino da Silva Filho era o único ocupante do automóvel e que nenhuma outra pessoa ficou ferida.
A Polícia Civil segue investigando o caso e aguarda a conclusão dos laudos técnicos para esclarecer as circunstâncias da morte.