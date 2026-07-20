Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta deixou um homem ferido na Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, no fim da manhã desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu na altura do km 110, na pista sentido Rio de Janeiro.

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De acordo com as primeiras informações, a vítima tem suspeita de fraturas na perna e no braço direito. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária que administra a rodovia atuam no local para o atendimento da ocorrência e a liberação da via.