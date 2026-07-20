Uma discussão por causa de comida terminou em tragédia na noite deste domingo (19), em uma casa de recuperação no bairro Una, em Taubaté.
O interno Luciano Costa Alves, de 38 anos, foi esfaqueado durante uma briga dentro da instituição e morreu após ser socorrido para a UPA San Marino. O suspeito, de 50 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e responderá por homicídio qualificado por motivo fútil.
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O crime aconteceu por volta das 21h, em uma instituição localizada na rua Áurea Fioravante Silva. Segundo a Polícia Civil, vítima e suspeito, que eram internos da casa de recuperação, iniciaram uma discussão relacionada à alimentação e à possibilidade de um deles deixar o local para comer fora.
Durante o desentendimento, o investigado teria ido até a cozinha, pegado uma faca e atingido Luciano com um golpe na lateral do corpo. A facada acertou uma região próxima ao coração.
Testemunha presenciou o homicídio
Uma testemunha que também estava internada na instituição afirmou à Polícia Civil que acompanhou toda a discussão e presenciou o momento em que Luciano foi atacado.
Em depoimento, o suspeito admitiu ter desferido o golpe, mas alegou que agiu em legítima defesa e que não tinha a intenção de matar. A versão será confrontada com os depoimentos das testemunhas e com os laudos periciais produzidos durante a investigação.
Vítima morreu na UPA
Após a agressão, funcionários da casa de recuperação socorreram Luciano Costa Alves e o levaram à UPA San Marino.
Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos. Policiais militares que estiveram na unidade de saúde confirmaram o óbito.
Suspeito foi preso pouco depois do crime
Logo após o homicídio, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas na região com base nas características físicas e nas roupas usadas pelo suspeito.
Ele foi localizado ainda no bairro Una, caminhando por uma via pública, e acabou preso sem oferecer resistência. Em seguida, foi encaminhado ao Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté.
Ao término da ocorrência, o homem permanecia preso à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.
Faca será periciada
A faca apontada como arma do crime foi apreendida pela Polícia Civil e encaminhada para perícia. O objetivo é identificar vestígios biológicos e reunir provas para o inquérito.
Segundo o boletim de ocorrência, o local não possuía câmeras de monitoramento, o que torna os depoimentos das testemunhas, os exames periciais e os documentos médicos fundamentais para esclarecer a dinâmica do homicídio.
Diante dos indícios de autoria e da materialidade do crime, a autoridade policial formalizou a prisão em flagrante e solicitou à Justiça a conversão da medida em prisão preventiva.