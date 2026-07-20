Uma discussão por causa de comida terminou em tragédia na noite deste domingo (19), em uma casa de recuperação no bairro Una, em Taubaté.

O interno Luciano Costa Alves, de 38 anos, foi esfaqueado durante uma briga dentro da instituição e morreu após ser socorrido para a UPA San Marino. O suspeito, de 50 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e responderá por homicídio qualificado por motivo fútil.

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