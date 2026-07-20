Um casal foi preso em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma de fogo, no bairro Umuarama, em Ubatuba. A ação foi realizada na noite de sexta-feira (17) por equipes da Força Tática da Polícia Militar após denúncias de que um imóvel estaria sendo utilizado para o armazenamento de entorpecentes.
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Prisões
Ao notar a chegada das equipes, um suspeito tentou fugir para dentro da residência e trancar a porta, mas foi abordado pelos agentes. Durante a vistoria, o homem confessou a prática criminosa e indicou o local onde guardava o material ilícito.
Na sequência, as equipes localizaram a mulher em um imóvel vizinho. Ela admitiu ter conhecimento da operação do tráfico e indicou porções de drogas enterradas no quintal.
Apreensões
Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 4,9173 kg de entorpecentes, distribuídos em 2.085 porções prontas para comercialização:
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1.013 porções de cocaína (1,895 kg)
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599 porções de crack (848 gramas)
468 porções de maconha (2,171 kg)
5 comprimidos de êxtase (3,3 gramas)
Além dos entorpecentes, foram apreendidos um revólver calibre .38 com seis munições intactas, escondido dentro de um armário de cozinha, um aparelho celular e R$ 892,50 em espécie.
De acordo com a Polícia Militar, a apreensão causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 50 mil ao crime organizado local.
A dupla foi conduzida ao plantão policial e permanece presa, à disposição da Justiça.