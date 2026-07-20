Um casal foi preso em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma de fogo, no bairro Umuarama, em Ubatuba. A ação foi realizada na noite de sexta-feira (17) por equipes da Força Tática da Polícia Militar após denúncias de que um imóvel estaria sendo utilizado para o armazenamento de entorpecentes.

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Prisões

Ao notar a chegada das equipes, um suspeito tentou fugir para dentro da residência e trancar a porta, mas foi abordado pelos agentes. Durante a vistoria, o homem confessou a prática criminosa e indicou o local onde guardava o material ilícito.