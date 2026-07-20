20 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMBATE AO TRÁFICO

Ubatuba: PM prende casal e apreende drogas no valor de R$ 50 mil

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Drogas apreendidas pela PM em Ubatuba
Drogas apreendidas pela PM em Ubatuba

Um casal foi preso em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma de fogo, no bairro Umuarama, em Ubatuba. A ação foi realizada na noite de sexta-feira (17) por equipes da Força Tática da Polícia Militar após denúncias de que um imóvel estaria sendo utilizado para o armazenamento de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Prisões

Ao notar a chegada das equipes, um suspeito tentou fugir para dentro da residência e trancar a porta, mas foi abordado pelos agentes. Durante a vistoria, o homem confessou a prática criminosa e indicou o local onde guardava o material ilícito. 

Na sequência, as equipes localizaram a mulher em um imóvel vizinho. Ela admitiu ter conhecimento da operação do tráfico e indicou porções de drogas enterradas no quintal.

Apreensões

Ao todo, a Polícia Militar apreendeu 4,9173 kg de entorpecentes, distribuídos em 2.085 porções prontas para comercialização:

  • 1.013 porções de cocaína (1,895 kg)

599 porções de crack (848 gramas)

  • 468 porções de maconha (2,171 kg)

  • 5 comprimidos de êxtase (3,3 gramas)

    • Além dos entorpecentes, foram apreendidos um revólver calibre .38 com seis munições intactas, escondido dentro de um armário de cozinha, um aparelho celular e R$ 892,50 em espécie.

    De acordo com a Polícia Militar, a apreensão causou um prejuízo estimado em cerca de R$ 50 mil ao crime organizado local.

    A dupla foi conduzida ao plantão policial e permanece presa, à disposição da Justiça.

    Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

    ENTRE NO GRUPO

    Comentários

    Comentários