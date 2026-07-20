Um homem armado foi preso nas proximidades do evento Festival de Inverno, na região central de Cunha. A ocorrência foi registrada no domingo (19).

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito e, em revista, localizaram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. Além da arma, ele portava quatro porções de cocaína.