20 de julho de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com arma e munições próximo a festival em Cunha

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Arma e munições apreendidas em Cunha
Arma e munições apreendidas em Cunha

Um homem armado foi preso nas proximidades do evento Festival de Inverno, na região central de Cunha. A ocorrência foi registrada no domingo (19). 

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito e, em revista, localizaram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. Além da arma, ele portava quatro porções de cocaína. 

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial local, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.

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