Moradores e turistas poderão participar de uma programação especial e gratuita de passeios em meio à natureza em Ilhabela. A ação faz parte da 53ª Semana Internacional de Vela e integra as atrações do Race Village entre os dias 24 de julho e 1º de agosto de 2026.
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A iniciativa conta com o apoio de guias credenciados, monitores ambientais e jipeiros locais. As atividades incluem trilhas ecológicas pela Mata Atlântica, observação de aves, aulas de canoa havaiana, passeios de escuna e jipe tours por mirantes, cachoeiras e praias.
Para participar, o interessado deve doar um pacote de leite em pó, que será destinado às famílias assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade do município.
Inscrições e partidas
Os passeios partirão do Centro de Informações Turísticas da Vila, localizado em frente ao píer, sempre acompanhados por guias e monitores para garantir a segurança dos participantes.
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Atividades do dia 24 de julho: As inscrições exigem cadastro prévio e serão abertas na terça-feira (21), exclusivamente pela internet, no
link oficial do evento .
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Passeios de 25 de julho a 1º de agosto: A inscrição deve ser feita presencialmente no estande do Turismo no Race Village (rua Dr. Carvalho, Praça das Bandeiras), com 48 horas de antecedência da data da atividade escolhida.
Programação
24 de julho (Sexta-feira)
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7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras
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8h30: Trilha da Água Branca
9h: Jipe Tour Sul (Veloso)
14h: Jipe Tour Norte (Jabaquara)
25 de julho (Sábado)
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7h: Passarinhada na Estrada-Parque Castelhanos
9h: Trilha da Cachoeira do Veloso
9h: Trilha da Cachoeira da Friagem
15h: Canoa Havaiana
16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi
16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos
26 de julho (Domingo)
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7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras
8h: Trilha da Cachoeira da Friagem
10h30: Escuna (acompanhar desfile de barcos e Regata Alcatrazes)
14h: Trilha da Água Branca
15h: Canoa Havaiana
16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi
16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos
27 de julho (Segunda-feira)
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7h: Passarinhada na Estrada-Parque Castelhanos
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9h: Trilha da Cachoeira do Veloso
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14h: Jipe Tour Norte (Jabaquara)
15h: Canoa Havaiana
16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos
28 de julho (Terça-feira)
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7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras
8h30: Trilha da Cachoeira da Friagem
11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia
14h: Trilha da Água Branca
14h15: Jipe Tour Norte (Jabaquara)
15h: Canoa Havaiana
29 de julho (Quarta-feira)
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7h: Passarinhada na Estrada-Parque Castelhanos
11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia
14h: Jipe Tour Sul (Veloso)
15h: Canoa Havaiana
16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi
16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos
30 de julho (Quinta-feira)
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7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras
9h: Jipe Tour Norte (Jabaquara)
11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia
14h: Trilha da Cachoeira da Friagem
15h: Canoa Havaiana
16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi
31 de julho (Sexta-feira)
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7h: Passarinhada na Estrada-Parque Castelhanos
9h: Trilha da Água Branca
9h15: Jipe Tour Sul (Veloso)
11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia
14h: Trilha da Cachoeira do Veloso
15h: Canoa Havaiana
16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi
16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos
1º de agosto (Sábado)
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7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras
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8h30: Trilha da Cachoeira do Veloso
9h: Jipe Tour Norte (Jabaquara)
11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia
14h: Jipe Tour Sul (Veloso)
15h: Canoa Havaiana
16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi
16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos