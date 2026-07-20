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RACE VILLAGE

Ilhabela promove passeios gratuitos durante a 53º Semana de Vela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
53ª Semana Internacional de Vela conta com passeios gratuitos
53ª Semana Internacional de Vela conta com passeios gratuitos

Moradores e turistas poderão participar de uma programação especial e gratuita de passeios em meio à natureza em Ilhabela. A ação faz parte da 53ª Semana Internacional de Vela e integra as atrações do Race Village entre os dias 24 de julho e 1º de agosto de 2026.

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A iniciativa conta com o apoio de guias credenciados, monitores ambientais e jipeiros locais. As atividades incluem trilhas ecológicas pela Mata Atlântica, observação de aves, aulas de canoa havaiana, passeios de escuna e jipe tours por mirantes, cachoeiras e praias.

Para participar, o interessado deve doar um pacote de leite em pó, que será destinado às famílias assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade do município.

Inscrições e partidas

Os passeios partirão do Centro de Informações Turísticas da Vila, localizado em frente ao píer, sempre acompanhados por guias e monitores para garantir a segurança dos participantes.

  • Atividades do dia 24 de julho: As inscrições exigem cadastro prévio e serão abertas na terça-feira (21), exclusivamente pela internet, no link oficial do evento.

Passeios de 25 de julho a 1º de agosto: A inscrição deve ser feita presencialmente no estande do Turismo no Race Village (rua Dr. Carvalho, Praça das Bandeiras), com 48 horas de antecedência da data da atividade escolhida.

Programação 

24 de julho (Sexta-feira)

  • 7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras

  • 8h30: Trilha da Água Branca

  • 9h: Jipe Tour Sul (Veloso)

  • 14h: Jipe Tour Norte (Jabaquara)

    • 25 de julho (Sábado)

    • 7h: Passarinhada na Estrada-Parque Castelhanos

  • 9h: Trilha da Cachoeira do Veloso

  • 9h: Trilha da Cachoeira da Friagem

  • 15h: Canoa Havaiana

  • 16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi

  • 16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos

    • 26 de julho (Domingo)

    • 7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras

  • 8h: Trilha da Cachoeira da Friagem

  • 10h30: Escuna (acompanhar desfile de barcos e Regata Alcatrazes)

  • 14h: Trilha da Água Branca

  • 15h: Canoa Havaiana

  • 16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi

  • 16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos

    • 27 de julho (Segunda-feira)

    • 7h: Passarinhada na Estrada-Parque Castelhanos

    • 9h: Trilha da Cachoeira do Veloso

    • 14h: Jipe Tour Norte (Jabaquara)

  • 15h: Canoa Havaiana

  • 16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos

    • 28 de julho (Terça-feira)

    • 7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras

  • 8h30: Trilha da Cachoeira da Friagem

  • 11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia

  • 14h: Trilha da Água Branca

  • 14h15: Jipe Tour Norte (Jabaquara)

  • 15h: Canoa Havaiana

    • 29 de julho (Quarta-feira)

    • 7h: Passarinhada na Estrada-Parque Castelhanos

  • 11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia

  • 14h: Jipe Tour Sul (Veloso)

  • 15h: Canoa Havaiana

  • 16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi

  • 16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos

    • 30 de julho (Quinta-feira)

    • 7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras

  • 9h: Jipe Tour Norte (Jabaquara)

  • 11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia

  • 14h: Trilha da Cachoeira da Friagem

  • 15h: Canoa Havaiana

  • 16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi

    • 31 de julho (Sexta-feira)

    • 7h: Passarinhada na Estrada-Parque Castelhanos

  • 9h: Trilha da Água Branca

  • 9h15: Jipe Tour Sul (Veloso)

  • 11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia

  • 14h: Trilha da Cachoeira do Veloso

  • 15h: Canoa Havaiana

  • 16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi

  • 16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos

    • 1º de agosto (Sábado)

    • 7h: Passarinhada no Parque das Cachoeiras

    • 8h30: Trilha da Cachoeira do Veloso

  • 9h: Jipe Tour Norte (Jabaquara)

  • 11h30: Escuna para acompanhar regatas do dia

  • 14h: Jipe Tour Sul (Veloso)

  • 15h: Canoa Havaiana

  • 16h15: Pôr do sol no Mirante do Baepi

  • 16h30: Corujada na Estrada-Parque dos Castelhanos

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