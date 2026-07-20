Moradores e turistas poderão participar de uma programação especial e gratuita de passeios em meio à natureza em Ilhabela. A ação faz parte da 53ª Semana Internacional de Vela e integra as atrações do Race Village entre os dias 24 de julho e 1º de agosto de 2026.

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A iniciativa conta com o apoio de guias credenciados, monitores ambientais e jipeiros locais. As atividades incluem trilhas ecológicas pela Mata Atlântica, observação de aves, aulas de canoa havaiana, passeios de escuna e jipe tours por mirantes, cachoeiras e praias.