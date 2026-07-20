20 de julho de 2026
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ANTONIA MARIA

Por que tem tanto jovem tendo AVC atualmente?

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Dr. Leonardo de Deus
Dr. Leonardo de Deus

Há algum tempo, era raro associar o AVC aos mais jovens. Hoje, essa realidade mudou — e não por acaso. Neste vídeo, o neurorradiologista intervencionista Dr. Leonardo de Deus explica como hábitos que se tornaram comuns, como o consumo frequente de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, o tabagismo e o uso de substâncias tóxicas, estão contribuindo para o aumento dos casos nessa faixa etária. É triste perceber que escolhas feitas no dia a dia podem comprometer a saúde tão cedo. Falar sobre prevenção nunca foi tão necessário. Vale a pena assistir e compartilhar essa reflexão.

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