Marcos Sales Silva, de 46 anos, morreu enquanto nadava numa represa, em Igaratá. A ocorrência foi registrada no domingo (19), às 19h31.
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De acordo com o relato de uma testemunha, Marcos estava em um momento de lazer às margens da represa quando entrou na água para nadar em direção à margem oposta. Após percorrer cerca de dez metros, ele submergiu e não voltou à superfície.
Pessoas que estavam no local acionaram o socorro, e equipes do Corpo de Bombeiros chegaram e iniciaram as buscas, encontrando o corpo da vítima no início da noite.
O caso foi classificado como morte suspeita e acidental e segue sob investigação da Polícia Civil. O ponto onde o fato ocorreu é uma casa de veraneio cujos proprietários moram na cidade de São Paulo.
O imóvel possui um circuito de câmeras de monitoramento, que deverá ser analisado posteriormente pelas autoridades para verificar se há imagens que esclareçam a dinâmica do ocorrido.