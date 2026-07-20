Marcos Sales Silva, de 46 anos, morreu enquanto nadava numa represa, em Igaratá. A ocorrência foi registrada no domingo (19), às 19h31.

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De acordo com o relato de uma testemunha, Marcos estava em um momento de lazer às margens da represa quando entrou na água para nadar em direção à margem oposta. Após percorrer cerca de dez metros, ele submergiu e não voltou à superfície.