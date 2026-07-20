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ENCERRAMENTO

Trabalhadores da Parker Hannifin iniciam greve em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Sindicato dos Metalúrgicos
Trabalhadores da Parker entram em greve após anúncio de encerramento das atividades da fábrica
Trabalhadores da Parker entram em greve após anúncio de encerramento das atividades da fábrica

Os trabalhadores da fábrica da Parker Hannifin, em Jacareí, decretaram greve por tempo indeterminado. A paralisação teve início na manhã desta segunda-feira (20) em defesa da manutenção de todos os postos de trabalho, após a multinacional anunciar o encerramento das atividades da unidade.

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Decisão unilateral

A fábrica da Parker Hannifin em Jacareí conta atualmente com cerca de 100 metalúrgicos e atua no segmento de produção de válvulas destinadas aos setores agrícola e de máquinas.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o encerramento das atividades foi informado aos trabalhadores e à entidade na última sexta-feira (17). Em comunicado, a Parker justificou a medida alegando uma busca por "otimização operacional" e informou que o processo "implicará o desligamento ou a transferência de empregados vinculados a esta unidade".

Negociações

Além da paralisação, os metalúrgicos aprovaram a formação de uma comissão composta por três trabalhadores para acompanhar as negociações conduzidas pelo sindicato. A categoria também exige agendas com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Jacareí para buscar apoio político contra o encerramento da planta.

A primeira reunião entre a direção do sindicato e a representação da empresa ocorre nesta segunda-feira (20), às 14h, de forma virtual. O encontro é o primeiro desde o comunicado oficial emitido pela empresa.

Uma nova assembleia da categoria já está convocada para esta terça-feira (21), às 7h, para definir os próximos passos do movimento.

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