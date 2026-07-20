Os trabalhadores da fábrica da Parker Hannifin, em Jacareí, decretaram greve por tempo indeterminado. A paralisação teve início na manhã desta segunda-feira (20) em defesa da manutenção de todos os postos de trabalho, após a multinacional anunciar o encerramento das atividades da unidade.

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Decisão unilateral

A fábrica da Parker Hannifin em Jacareí conta atualmente com cerca de 100 metalúrgicos e atua no segmento de produção de válvulas destinadas aos setores agrícola e de máquinas.