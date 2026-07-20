Os trabalhadores da fábrica da Parker Hannifin, em Jacareí, decretaram greve por tempo indeterminado. A paralisação teve início na manhã desta segunda-feira (20) em defesa da manutenção de todos os postos de trabalho, após a multinacional anunciar o encerramento das atividades da unidade.
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Decisão unilateral
A fábrica da Parker Hannifin em Jacareí conta atualmente com cerca de 100 metalúrgicos e atua no segmento de produção de válvulas destinadas aos setores agrícola e de máquinas.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o encerramento das atividades foi informado aos trabalhadores e à entidade na última sexta-feira (17). Em comunicado, a Parker justificou a medida alegando uma busca por "otimização operacional" e informou que o processo "implicará o desligamento ou a transferência de empregados vinculados a esta unidade".
Negociações
Além da paralisação, os metalúrgicos aprovaram a formação de uma comissão composta por três trabalhadores para acompanhar as negociações conduzidas pelo sindicato. A categoria também exige agendas com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Jacareí para buscar apoio político contra o encerramento da planta.
A primeira reunião entre a direção do sindicato e a representação da empresa ocorre nesta segunda-feira (20), às 14h, de forma virtual. O encontro é o primeiro desde o comunicado oficial emitido pela empresa.
Uma nova assembleia da categoria já está convocada para esta terça-feira (21), às 7h, para definir os próximos passos do movimento.