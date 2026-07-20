A comissão técnica do São José definiu nesta segunda-feira (20), a numeração oficial dos jogadores que será utilizada durante a disputa da Copa Paulista de 2026. Segundo o clube, a relação conta com jogadores do elenco profissional e atletas das categorias de base inscritos para a competição, que vale vaga para a Série D do Campeoanto Brasileiro e para a Copa do Brasil de 2027.
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Confira a numeração da Águia do Vale:
1 – Rafael Puridade
2 – Igor Dutra
3 – Wesley Rodrigues
4 – João Ramos
5 – Jéferson Lima
6 – Iury Capuriche
7 – Thomaz Carvalho
8 – Maurício
9 – Neto Oliveira
10 – Vitinho
11 – Jefinho
12 – Lucão
14 – Gabriel
16 – Martinelli
17 – Fernando Neto
18 – Tchê Tchê
20 – Lucas André
21 – Ygor Kauê
22 – João Lucas
23 – Caíque Geloni
25 – Euller
28 – Café
30 – Guilherme
31 – Esquerdinha
33 – Micael
O São José estreia na Copa Paulista nesta segunda-feira (20), às 15h, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O primeiro jogo em casa será no sábado (25), às 19h, contra o EC São Bernardo.