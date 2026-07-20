A comissão técnica do São José definiu nesta segunda-feira (20), a numeração oficial dos jogadores que será utilizada durante a disputa da Copa Paulista de 2026. Segundo o clube, a relação conta com jogadores do elenco profissional e atletas das categorias de base inscritos para a competição, que vale vaga para a Série D do Campeoanto Brasileiro e para a Copa do Brasil de 2027.

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Confira a numeração da Águia do Vale: