20 de julho de 2026
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BRINCA LUMINOUS

Campos do Jordão ganha parque noturno iluminado durante inverno

Por Da redação | Campos do Jardão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Brinca Luminous tem espaço que simula viagem a outro planeta
Brinca Luminous tem espaço que simula viagem a outro planeta

Campos do Jordão ganhou um novo atrativo turístico nesta temporada de inverno. O Brinca Luminous, parque temático com cenários iluminados e experiências sensoriais, está aberto ao público até 27 de setembro.

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Inspirado em uma atração chinesa, o parque oferece um percurso por diferentes universos temáticos iluminados.

Entre os destaques está a Cidade dos Pirulitos, com doces gigantes e casas inspiradas em guloseimas, além da Floresta Encantada, repleta de cogumelos iluminados, árvores cenográficas e personagens fantásticos. 

O passeio também inclui uma área com cenários que simulam uma viagem para outro planeta e um ambiente inspirado no fundo do mar.

Durante todo o percurso, atores caracterizados interagem com o público, tornando a experiência ainda mais imersiva. A visita termina na Casa Oktober, espaço que reúne gastronomia e atrações inspiradas na cultura alemã.

A proposta é ampliar as opções de lazer para moradores e turistas, especialmente durante a alta temporada. A expectativa é receber cerca de 120 mil visitantes durante o período de funcionamento.

O parque está localizado na Rua Dr. Ribeiro de Almeida, no bairro Capivari.

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