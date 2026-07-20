Campos do Jordão ganhou um novo atrativo turístico nesta temporada de inverno. O Brinca Luminous, parque temático com cenários iluminados e experiências sensoriais, está aberto ao público até 27 de setembro.

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Inspirado em uma atração chinesa, o parque oferece um percurso por diferentes universos temáticos iluminados.