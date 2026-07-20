Um homem de 38 anos foi morto a facadas na noite deste domingo (19), dentro de uma casa de recuperação localizada no bairro Una, em Taubaté.
A vítima, identificada como Luciano Costa Alves, chegou a ser socorrida e levada para a UPA San Marino, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do crime, de 50 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar pouco depois do homicídio. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.
Discussão por alimentação terminou em morte
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h, em uma instituição de recuperação situada na Rua Áurea Fioravante Silva, no bairro Una.
As investigações apontam que vítima e suspeito, ambos internos da instituição, iniciaram uma discussão relacionada à alimentação e à possibilidade de um deles sair do local para comer fora.
Durante o desentendimento, o suspeito teria pegado uma faca na cozinha e golpeado Luciano na lateral do corpo. A facada atingiu uma região próxima ao coração.
Uma testemunha que também estava internada afirmou à Polícia Civil que presenciou toda a discussão e o momento da agressão.
Em depoimento, o suspeito confirmou ter desferido o golpe, mas alegou legítima defesa e disse que não tinha intenção de matar. A versão será analisada durante a investigação, juntamente com os laudos periciais e os demais depoimentos.
Vítima morreu após dar entrada na UPA
Após a agressão, funcionários da instituição socorreram Luciano Costa Alves e o levaram até a UPA San Marino. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos.
Uma equipe da Polícia Militar esteve na unidade de saúde e confirmou o óbito.
Suspeito foi localizado pela Polícia Militar
Com as características físicas e as roupas usadas pelo suspeito, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região.
O homem foi encontrado ainda no bairro Una, caminhando por uma via pública. Segundo os policiais, ele foi abordado e preso sem oferecer resistência, sendo encaminhado ao Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté.
Ao final do registro da ocorrência, o suspeito permanecia preso, aguardando audiência de custódia e decisão da Justiça.
Faca foi apreendida para perícia
A Polícia Civil apreendeu a faca apontada como a arma utilizada no homicídio. O objeto foi lacrado e encaminhado para perícia, que deverá verificar a presença de vestígios biológicos.
O boletim de ocorrência informa ainda que não havia câmeras de segurança registrando o crime. Por isso, os depoimentos das testemunhas, os exames periciais e os documentos médicos serão fundamentais para a conclusão do inquérito.
A autoridade policial entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade, formalizou a prisão em flagrante e solicitou a conversão da medida em prisão preventiva.