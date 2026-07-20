20 de julho de 2026
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BRIGA POR COMIDA

ATENÇÃO: Homem é morto a facada em casa de recuperação em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa

Um homem de 38 anos foi morto a facadas na noite deste domingo (19), dentro de uma casa de recuperação localizada no bairro Una, em Taubaté.

A vítima, identificada como Luciano Costa Alves, chegou a ser socorrida e levada para a UPA San Marino, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do crime, de 50 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar pouco depois do homicídio. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

Discussão por alimentação terminou em morte

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 21h, em uma instituição de recuperação situada na Rua Áurea Fioravante Silva, no bairro Una.

As investigações apontam que vítima e suspeito, ambos internos da instituição, iniciaram uma discussão relacionada à alimentação e à possibilidade de um deles sair do local para comer fora.

Durante o desentendimento, o suspeito teria pegado uma faca na cozinha e golpeado Luciano na lateral do corpo. A facada atingiu uma região próxima ao coração.

Uma testemunha que também estava internada afirmou à Polícia Civil que presenciou toda a discussão e o momento da agressão.

Em depoimento, o suspeito confirmou ter desferido o golpe, mas alegou legítima defesa e disse que não tinha intenção de matar. A versão será analisada durante a investigação, juntamente com os laudos periciais e os demais depoimentos.

Vítima morreu após dar entrada na UPA

Após a agressão, funcionários da instituição socorreram Luciano Costa Alves e o levaram até a UPA San Marino. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu aos ferimentos.

Uma equipe da Polícia Militar esteve na unidade de saúde e confirmou o óbito.

Suspeito foi localizado pela Polícia Militar

Com as características físicas e as roupas usadas pelo suspeito, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas pela região.

O homem foi encontrado ainda no bairro Una, caminhando por uma via pública. Segundo os policiais, ele foi abordado e preso sem oferecer resistência, sendo encaminhado ao Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté.

Ao final do registro da ocorrência, o suspeito permanecia preso, aguardando audiência de custódia e decisão da Justiça.

Faca foi apreendida para perícia

A Polícia Civil apreendeu a faca apontada como a arma utilizada no homicídio. O objeto foi lacrado e encaminhado para perícia, que deverá verificar a presença de vestígios biológicos.

O boletim de ocorrência informa ainda que não havia câmeras de segurança registrando o crime. Por isso, os depoimentos das testemunhas, os exames periciais e os documentos médicos serão fundamentais para a conclusão do inquérito.

A autoridade policial entendeu haver indícios suficientes de autoria e materialidade, formalizou a prisão em flagrante e solicitou a conversão da medida em prisão preventiva.

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