Um homem de 38 anos foi morto a facadas na noite deste domingo (19), dentro de uma casa de recuperação localizada no bairro Una, em Taubaté.

A vítima, identificada como Luciano Costa Alves, chegou a ser socorrida e levada para a UPA San Marino, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito do crime, de 50 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar pouco depois do homicídio. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

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