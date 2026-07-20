O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava está com 62 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para os setores de alimentação, comércio, serviços, construção civil e indústria e abrangem diferentes níveis de escolaridade e de experiência.

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Entre os destaques estão os postos de auxiliar de limpeza (10 vagas), operador de lojas (7 vagas), açougueiro (4 vagas), balconista de açougue (4 vagas), balconista de padaria (4 vagas) e condutor escolar (4 vagas). Também há vagas para copeiro, garçom, pedreiro, servente de obras, consultor de vendas, vendedor, instalador de som, inspetor de qualidade, líder de produção, marmorista, montador de estruturas metálicas, operador de vazamento, auxiliar de saúde bucal, entre outras funções.