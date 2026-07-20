O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caçapava está com 62 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para os setores de alimentação, comércio, serviços, construção civil e indústria e abrangem diferentes níveis de escolaridade e de experiência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre os destaques estão os postos de auxiliar de limpeza (10 vagas), operador de lojas (7 vagas), açougueiro (4 vagas), balconista de açougue (4 vagas), balconista de padaria (4 vagas) e condutor escolar (4 vagas). Também há vagas para copeiro, garçom, pedreiro, servente de obras, consultor de vendas, vendedor, instalador de som, inspetor de qualidade, líder de produção, marmorista, montador de estruturas metálicas, operador de vazamento, auxiliar de saúde bucal, entre outras funções.
As oportunidades contemplam PCDs (Pessoas com Deficiência). Clique aqui para conhecer a lista completa.
Para participar do processo seletivo, o candidato deve comparecer pessoalmente ao PAT na avenida Coronel Manoel Inocêncio, nº 179, 1º andar, Centro.
O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.