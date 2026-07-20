Dois homens foram presos e um veículo apreendido em Aparecida. A ocorrência foi registrada no sábado (18), por volta das 21h50, durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Jardim Paraíba.

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A equipe avistou o automóvel ocupado pelos suspeitos e, após vistoria técnica, identificou que a placa não condizia com o carro. Também constatou a queixa de furto registrada na cidade de São Paulo, em 22 de abril de 2026.