20 de julho de 2026
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FURTO

Carro furtado em São Paulo é recuperado em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Carro furtado em São Paulo foi recuperado pelo Baep em Aparecida
Carro furtado em São Paulo foi recuperado pelo Baep em Aparecida

Dois homens foram presos e um veículo apreendido em Aparecida. A ocorrência foi registrada no sábado (18), por volta das 21h50, durante patrulhamento de policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) pelo bairro Jardim Paraíba.

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A equipe avistou o automóvel ocupado pelos suspeitos e, após vistoria técnica, identificou que a placa não condizia com o carro. Também constatou a queixa de furto registrada na cidade de São Paulo, em 22 de abril de 2026.

A dupla foi conduzida à delegacia de Aparecida, onde permaneceu presa, à disposição da Justiça.

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