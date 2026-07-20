Um homem foi preso por lesão corporal após dar uma paulada na cabeça de uma pessoa que tentava evitar um roubo. O caso ocorreu na manhã de domingo (19), no bairro Vila Romana, em Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo 190 para atender a uma ocorrência de agressão. No local, a equipe abordou o suspeito e ouviu a vítima, que relatou ter sido atingida ao intervir para proteger um familiar de um assalto. O golpe causou ferimentos graves.