20 de julho de 2026
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AGRESSOR PRESO

Vale: Vítima leva paulada na cabeça ao defender família de roubo

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por lesão corporal após dar uma paulada na cabeça de uma pessoa que tentava evitar um roubo. O caso ocorreu na manhã de domingo (19), no bairro Vila Romana, em Cruzeiro.

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Policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo 190 para atender a uma ocorrência de agressão. No local, a equipe abordou o suspeito e ouviu a vítima, que relatou ter sido atingida ao intervir para proteger um familiar de um assalto. O golpe causou ferimentos graves.

O agressor foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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