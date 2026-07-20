20 de julho de 2026
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FURTO

Furtou bicicleta para trocar por droga e acabou preso no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Polícia recuperou bicicleta furtada em Cruzeiro
Polícia recuperou bicicleta furtada em Cruzeiro

Um homem foi preso e uma bicicleta furtada foi recuperada em Cruzeiro. Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de furto no bairro Várzea Alegre, no sábado (18).

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A equipe recebeu a informação de que o suspeito estaria sendo agredido na rua Doutor Celestino, na região central. No local, o homem confessou o crime e revelou ter trocado o veículo por drogas no bairro Vila Regina Célia, onde a bicicleta foi localizada e recuperada.

O autor do crime permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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