Um homem foi preso e uma bicicleta furtada foi recuperada em Cruzeiro. Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de furto no bairro Várzea Alegre, no sábado (18).

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A equipe recebeu a informação de que o suspeito estaria sendo agredido na rua Doutor Celestino, na região central. No local, o homem confessou o crime e revelou ter trocado o veículo por drogas no bairro Vila Regina Célia, onde a bicicleta foi localizada e recuperada.