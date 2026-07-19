Um homem de 67 anos foi preso em flagrante por injúria racial e ameaça na tarde deste domingo (19), em Taubaté, durante jogo entre Atlético Bonfim e Rodoviário.

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O jogo era realizado no Campo Municipal "Radialista Santos Cursino", no bairro Cidade Jardim, quando a confusão teve início aos sete minutos do segundo tempo.