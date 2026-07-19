Um homem de 67 anos foi preso em flagrante por injúria racial e ameaça na tarde deste domingo (19), em Taubaté, durante jogo entre Atlético Bonfim e Rodoviário.
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O jogo era realizado no Campo Municipal "Radialista Santos Cursino", no bairro Cidade Jardim, quando a confusão teve início aos sete minutos do segundo tempo.
Segundo relatos, o Atlético Bonfim marcou um gol e o árbitro principal validou o lance, correndo para o centro do gramado. No entanto, o assistente permaneceu parado e, após reclamações da torcida adversária, assinalou impedimento, provocando protestos.
De acordo com testemunhas, durante a discussão, o árbitro assistente -- historicamente chamado de "bandeirinha" -- teria dirigido ofensas de cunho racial a dois torcedores do Atlético Bonfim, de 19 e 36 anos, além de ameaçar um deles. Ainda segundo os relatos, ele também teria feito um gesto esfregando o braço, interpretado pelas vítimas como uma referência à cor da pele.
PM conduziu os envolvidos à delegacia
Policiais militares foram acionados e conduziram os envolvidos ao plantão policial. As vítimas e uma testemunha prestaram depoimento, e as oitivas foram registradas em formato audiovisual.
A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de injúria racial e determinou a instauração de inquérito policial para apuração dos fatos.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Taubaté e será investigado pelo 3º Distrito Policial de Taubaté.
Com o episódio, a partida foi encerrada antes do fim, e caberá à Liga Municipal de Futebol Amador de Taubaté decidir sobre a continuidade do confronto e eventuais sanções na esfera esportiva.