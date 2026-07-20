A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) alcançou o maior estoque de empregos formais desde 2020. Em maio de 2026, a região chegou a 637.831 trabalhadores com carteira assinada, consolidando uma trajetória de crescimento do mercado de trabalho e reforçando a recuperação da economia regional.

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Os dados mostram um aumento de 0,80% em relação ao mesmo período de 2025, quando o estoque era de 632.788 vínculos formais. Na comparação com 2020, o avanço é ainda mais expressivo: a RMVale ganhou 112.415 empregos formais em seis anos, passando de 525.416 para 637.831 trabalhadores registrados.