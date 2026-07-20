A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) alcançou o maior estoque de empregos formais desde 2020. Em maio de 2026, a região chegou a 637.831 trabalhadores com carteira assinada, consolidando uma trajetória de crescimento do mercado de trabalho e reforçando a recuperação da economia regional.
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Os dados mostram um aumento de 0,80% em relação ao mesmo período de 2025, quando o estoque era de 632.788 vínculos formais. Na comparação com 2020, o avanço é ainda mais expressivo: a RMVale ganhou 112.415 empregos formais em seis anos, passando de 525.416 para 637.831 trabalhadores registrados.
A evolução do estoque de empregos confirma a expansão contínua do mercado de trabalho na região:
Serviços e indústria lideram saldo positivo
O desempenho reflete a força da economia regional, impulsionada principalmente pelos setores de serviços e da indústria, que sustentaram a geração de empregos nos cinco primeiros meses do ano.
Segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a RMVale criou 5.043 empregos formais entre janeiro e maio de 2026. O setor de serviços liderou a geração de vagas, com saldo positivo de 5.517 postos de trabalho, enquanto a indústria respondeu por 940 novos empregos no período.
A construção civil também apresentou resultado positivo, criando 344 vagas, reforçando o desempenho favorável do mercado de trabalho regional.
Por outro lado, o avanço poderia ter sido ainda maior se não fosse o desempenho negativo de alguns segmentos. O comércio fechou 1.672 postos de trabalho, registrando o pior resultado entre os setores da economia, enquanto a agropecuária perdeu 86 vagas.
Os números mostram que a economia da RMVale está cada vez mais apoiada no setor de serviços. Sozinho, o segmento gerou mais empregos do que o saldo total registrado pela região, evidenciando que o fechamento de vagas em outros setores reduziu o resultado consolidado.
Na comparação com 2025, essa dependência ficou ainda mais evidente. No ano passado, os serviços haviam criado 8.480 vagas, representando 63,65% do saldo anual de empregos. Em 2026, além da manutenção da liderança dos serviços, a indústria ampliou sua participação na geração de vagas, praticamente dobrando sua contribuição para o resultado regional.
O crescimento do estoque de empregos formais e a manutenção do saldo positivo reforçam a recuperação do mercado de trabalho na RMVale e demonstram a importância dos setores produtivos para a economia regional, apesar dos desafios enfrentados pelo comércio.