Os setores de serviços, com 5.517 empregos gerados, e da indústria, com 940 novas vagas, foram os grandes responsáveis pela criação de postos de trabalho com carteira assinada na RM (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) nos cinco primeiros meses de 2026.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Juntos, os dois segmentos sustentaram o desempenho do mercado de trabalho regional e compensaram os resultados negativos registrados pelo comércio e pela agropecuária.
De acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o saldo total da região entre janeiro e maio foi de 5.043 empregos formais. O desempenho positivo, porém, poderia ter sido ainda maior não fosse o fechamento de vagas no comércio, que registrou saldo negativo de 1.672 postos de trabalho, e na agropecuária, com 86 vagas a menos.
Além dos dois principais empregadores, a construção civil também apresentou desempenho positivo, com 344 novos empregos no período, reforçando a geração de vagas na região.
Dependência do setor de serviços aumenta
Os números mostram que a economia regional está ainda mais dependente do setor de serviços neste ano. O segmento criou 5.517 vagas, número superior ao próprio saldo total da região, de 5.043 empregos. Isso significa que o desempenho negativo de outros setores, especialmente do comércio, reduziu o resultado final.
Na comparação com 2025, a concentração da geração de empregos em serviços ficou mais evidente. No ano passado, o setor havia criado 8.480 vagas, o equivalente a 63,65% do saldo total de 13.322 empregos registrados no ano todo.
Já a indústria ganhou protagonismo em 2026. Embora tenha registrado um volume menor de vagas do que os serviços, sua participação no saldo regional praticamente dobrou em relação ao ano anterior, ampliando sua contribuição para a geração de empregos formais.
Estoque de empregos atinge maior nível desde 2020
Outro indicador positivo é o crescimento do estoque de empregos formais na região. Em maio de 2026, o Vale do Paraíba alcançou 637.831 vínculos com carteira assinada, uma alta de 0,80% em relação a 2025.
O resultado representa o maior estoque de empregos formais desde 2020, mantendo uma trajetória consistente de recuperação e expansão do mercado de trabalho.
A evolução do estoque de empregos demonstra esse avanço:
Na comparação entre 2020 e 2026, o Vale do Paraíba passou de 525.416 para 637.831 empregos formais, um crescimento de 112.415 postos de trabalho, consolidando o maior nível de emprego da série histórica analisada.
A evolução dos indicadores reforça a importância dos setores de serviços e da indústria para a economia regional, ao mesmo tempo em que evidencia o impacto do desempenho negativo do comércio sobre o resultado consolidado do mercado de trabalho em 2026.