Os setores de serviços, com 5.517 empregos gerados, e da indústria, com 940 novas vagas, foram os grandes responsáveis pela criação de postos de trabalho com carteira assinada na RM (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) nos cinco primeiros meses de 2026.

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Juntos, os dois segmentos sustentaram o desempenho do mercado de trabalho regional e compensaram os resultados negativos registrados pelo comércio e pela agropecuária.