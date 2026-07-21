A América do Norte concentrará 31% da demanda mundial por novos jatos comerciais de até 150 assentos até 2045, segundo projeção divulgada pela Embraer. O levantamento aponta que a região liderará as entregas de aeronaves nos próximos 20 anos, seguida por Europa/CIS, com 22%, e China, com 17%. Na sequência aparecem Ásia-Pacífico (13%), América Latina (9%), África (4%) e Oriente Médio (4%).

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As estimativas fazem parte do Market Outlook 2026, estudo anual da fabricante brasileira divulgado no sábado (18), antes da abertura do Farnborough Air Show, um dos maiores eventos da indústria aeronáutica mundial.