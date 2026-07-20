São José dos Campos tem mais pessoas mortas em acidentes com motos do que em casos de homicídio desde 2024. A letalidade em sinistros de trânsito cresceu bem acima dos assassinatos nesse período.
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De janeiro de 2024 a maio de 2026, a cidade registrou 72 pessoas mortas em homicídios e 87 em acidentes com motociclistas, 20,83% a mais nas vítimas fatais em sinistros do que em assassinatos.
O levantamento é de OVALE com base em dados oficiais do Infosiga (sistema estadual que mede a letalidade no trânsito) e da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
Histórico
Os últimos dois anos e seis meses marcaram a superação das motos como meios mais letais do que homicídios em São José.
Entre 2015 e 2023, na série histórica do Infosiga, os homicídios sempre superaram os óbitos em acidentes com motos: 448 mortes violentas contra 250 óbitos em acidentes com motos, 79% a mais para os assassinatos.
Os números viraram a partir de 2024, ano que encerrou com 39 pessoas mortas em acidentes com motos e 23 em homicídios na cidade – o número de óbitos em assassinatos foi o menor da série histórica da SSP, enquanto os acidentes bateram o recorde do Infosiga.
No ano seguinte, os acidentes fatais com motos continuaram liderando: 37 contra 33 assassinatos. Em 2026, de janeiro a maio, foram 17 motociclistas mortos ante 16 assassinados – 6,25% a mais para os sinistros fatais.
Percentual crescente
Os motociclistas passaram de um percentual de 47,56% do total de mortes no trânsito em 2024, em São José, para 57,50% em 2026 – 23 óbitos entre 40 vítimas fatais em acidentes, considerando o período de janeiro a junho.
Trata-se de uma média acima da regional, que contabiliza 194 mortes no trânsito em 2026, de janeiro a junho, com 103 motociclistas mortos, o que representa 53% da totalidade.
Os óbitos por homicídio em São José dos Campos passaram de 13 para 16 na comparação dos cinco primeiros meses de 2026 e 2025, com 23% de crescimento.
Já a morte de motociclistas passou de 17 para 23 na comparação entre o primeiro semestre dos dois anos, um salto de 35%.
De acordo com o Infosiga, São José registrou um total de 82 óbitos em acidentes no trânsito nos últimos 12 meses – julho de 2025 a junho de 2026, com 1.459 sinistros. A cidade tem 2,58 óbitos por 10 mil veículos e 11,66 óbitos por 100 mil habitantes.
Considerando os custos com saúde derivados dos acidentes de trânsito, a cidade gastou R$ 284,88 milhões com os sinistros nos últimos 12 meses.
As vias com mais mortes nesse período foram as rodovias Presidente Dutra (11 óbitos) e Carvalho Pinto (7), e a avenida Juscelino Kubitschek (4).