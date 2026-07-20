São José dos Campos tem mais pessoas mortas em acidentes com motos do que em casos de homicídio desde 2024. A letalidade em sinistros de trânsito cresceu bem acima dos assassinatos nesse período.

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De janeiro de 2024 a maio de 2026, a cidade registrou 72 pessoas mortas em homicídios e 87 em acidentes com motociclistas, 20,83% a mais nas vítimas fatais em sinistros do que em assassinatos.