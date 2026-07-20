Um cinegrafista que trabalhava na cobertura da Jacareí Expo registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil após denunciar ter sido agredido com um aparelho de choque durante o evento realizado em Jacareí. O caso foi registrado como lesão corporal, injúria e dano e será investigado pela Polícia Civil.

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De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no sábado (18), o jornalista e cinegrafista Roald Amundsen informou que estava na feira realizando a cobertura audiovisual e também da organização do evento, na quinta-feira (16), quando passou a enfrentar desentendimentos pelo responsável pela montagem das estruturas.