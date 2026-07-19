Um homem foi preso em flagrante na tarde de sábado (18) durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar, em São José dos Campos. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições, drogas, uma balança de precisão e réplicas de armamentos em um imóvel localizado na zona leste do município.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam denúncias de que a residência estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento de armas e entorpecentes. Com base nas informações, os policiais foram até o endereço e abordaram um suspeito.
Durante as buscas, realizadas com o apoio do Canil da PM, os agentes localizaram uma pistola calibre 7,65 com a numeração suprimida, munições intactas e deflagradas de calibre .38, uma porção de droga, uma balança de precisão, além de uma réplica de fuzil e uma réplica de pistola.
Todo o material foi apreendido e encaminhado, junto com o suspeito, para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.
Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça, enquanto o caso seguirá sob investigação para apurar a origem do armamento e dos entorpecentes apreendidos.