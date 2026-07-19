19 de julho de 2026
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ARMAMENTO

PM apreende arma e réplica de fuzil na zona leste de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Armas apreendidas em São José dos Campos
Armas apreendidas em São José dos Campos

Um homem foi preso em flagrante na tarde de sábado (18) durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar, em São José dos Campos. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições, drogas, uma balança de precisão e réplicas de armamentos em um imóvel localizado na zona leste do município.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam denúncias de que a residência estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento de armas e entorpecentes. Com base nas informações, os policiais foram até o endereço e abordaram um suspeito.

Durante as buscas, realizadas com o apoio do Canil da PM, os agentes localizaram uma pistola calibre 7,65 com a numeração suprimida, munições intactas e deflagradas de calibre .38, uma porção de droga, uma balança de precisão, além de uma réplica de fuzil e uma réplica de pistola.

Todo o material foi apreendido e encaminhado, junto com o suspeito, para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.

Após analisar a ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça, enquanto o caso seguirá sob investigação para apurar a origem do armamento e dos entorpecentes apreendidos.

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