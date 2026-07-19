Um homem foi preso em flagrante na tarde de sábado (18) durante uma operação da Força Tática da Polícia Militar, em São José dos Campos. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições, drogas, uma balança de precisão e réplicas de armamentos em um imóvel localizado na zona leste do município.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam denúncias de que a residência estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento de armas e entorpecentes. Com base nas informações, os policiais foram até o endereço e abordaram um suspeito.