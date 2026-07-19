Um homem foi preso na manhã deste domingo (19) após agredir uma pessoa com uma paulada na cabeça durante uma tentativa de roubo no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, no interior de São Paulo.
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Segundo a Polícia Militar, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas por meio do telefone 190 para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.
Na sequência, os militares fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido atingida na cabeça com um pedaço de madeira pelo agressor. De acordo com o depoimento, a violência ocorreu no momento em que ela tentou impedir que um familiar fosse vítima de um roubo.
Em razão da agressão, a vítima sofreu um ferimento grave e recebeu atendimento. O estado de saúde não foi informado.
Após o registro da ocorrência, o suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Cruzeiro, onde permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. O caso será investigado para apurar todas as circunstâncias da tentativa de roubo e da agressão.