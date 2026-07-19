Um homem foi preso na manhã deste domingo (19) após agredir uma pessoa com uma paulada na cabeça durante uma tentativa de roubo no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, no interior de São Paulo.

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Segundo a Polícia Militar, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas por meio do telefone 190 para atender uma ocorrência de agressão. Ao chegarem ao endereço, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.