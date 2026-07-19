Um idoso de 75 anos foi encontrado morto dentro de um carro na manhã deste domingo (19), na rua Wilson Tauil, no bairro Bonfim, em Taubaté. Identificado como João Florentino da Silva Filho, o idoso foi encontrado dentro de um Volkswagen Gol e teve o óbito confirmado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local.
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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta das 8h10 para atender a uma ocorrência de acidente com vítima. Ao chegarem ao endereço, encontraram o motorista desacordado dentro do veículo, sem sinais de movimento.
Para acessar o interior do automóvel, um policial precisou quebrar o vidro lateral do lado do motorista. Após a retirada da vítima, o médico da equipe de suporte avançado do Samu constatou a morte.
Caso registrado como morte suspeita
A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e morte acidental, classificação utilizada quando a causa do óbito ainda depende de confirmação técnica. Isso não significa que exista indício de crime, mas apenas que os exames periciais são necessários para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
Até o momento, o boletim não informa contra qual objeto o carro colidiu, nem se houve participação de outro veículo. Também não há detalhes sobre a trajetória do automóvel antes da batida ou sobre a causa da perda de controle.
A investigação considera diferentes possibilidades, incluindo a hipótese de o motorista ter passado mal antes do acidente. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada e dependerá do resultado do exame necroscópico realizado pelo IML (Instituto Médico Legal).
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para analisar o veículo, os danos causados pelo impacto, possíveis marcas de frenagem e outros vestígios que possam ajudar na reconstrução do acidente.
Laudo vai apontar causa da morte
O laudo do IML deverá apontar a causa da morte e esclarecer se o óbito foi provocado pelas consequências da colisão, por um problema de saúde anterior ou por outro fator. Somente após a conclusão dos exames a Polícia Civil poderá definir as circunstâncias do caso.
O registro policial informa que João Florentino era o único ocupante do veículo. Não houve relato de outras pessoas feridas na ocorrência.
As investigações seguem em andamento e a Polícia Civil aguarda os resultados dos laudos periciais para concluir o inquérito.