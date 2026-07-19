Um idoso de 75 anos foi encontrado morto dentro de um carro na manhã deste domingo (19), na rua Wilson Tauil, no bairro Bonfim, em Taubaté. Identificado como João Florentino da Silva Filho, o idoso foi encontrado dentro de um Volkswagen Gol e teve o óbito confirmado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ainda no local.

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) por volta das 8h10 para atender a uma ocorrência de acidente com vítima. Ao chegarem ao endereço, encontraram o motorista desacordado dentro do veículo, sem sinais de movimento.