Um jogo do Campeonato Amador de Taubaté terminou de forma inesperada na manhã deste domingo (19), após um suposto disparo de arma de fogo interromper a partida entre Juventus e Atlético Cecap, disputada no campo do Juventus, no Parque Ipanema.
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O confronto foi encerrado aos dois minutos do segundo tempo, logo após o gol de empate do Atlético Cecap. Durante a comemoração, um estampido chamou a atenção de jogadores, integrantes das comissões técnicas, equipe de arbitragem e torcedores presentes no estádio.
Segundo informações divulgadas pelo portal T7 News, que transmitia a partida ao vivo, o som pode ser ouvido na gravação do jogo. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial de que o barulho tenha sido provocado por um disparo de arma de fogo.
Após o ocorrido, os assistentes da arbitragem informaram que teriam visto e ouvido o suposto tiro. Já o árbitro principal declarou que não percebeu o episódio, mas decidiu acompanhar a recomendação dos auxiliares e encerrar a partida por motivos de segurança.
A ocorrência deverá ser registrada na súmula e encaminhada à Liga de Futebol de Taubaté, responsável por analisar o caso, decidir sobre o resultado do confronto e definir qual equipe avançará para a semifinal da competição.
Investigação ainda depende de apuração
Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação sobre a identidade do possível autor do disparo, nem informações sobre a apreensão de arma, cápsulas ou qualquer outro vestígio que comprove a ocorrência.
Especialistas em investigação destacam que um áudio gravado durante uma transmissão não é suficiente para confirmar um disparo de arma de fogo. Sons semelhantes podem ser produzidos por rojões, bombas, escapamentos ou outros objetos. A confirmação depende da análise de imagens, depoimentos de testemunhas e eventuais provas materiais.
Por esse motivo, o caso segue tratado oficialmente como um suposto disparo, até que as autoridades competentes concluam a apuração.
Clubes apresentam versões diferentes
Um dirigente do Juventus afirmou ao T7 News que, na avaliação do clube, o barulho registrado possui características de um tiro e defendeu medidas mais rigorosas para reforçar a segurança nos campos de futebol amador. Segundo ele, a presença de famílias e crianças torna indispensável um controle mais rígido para impedir a entrada de pessoas armadas.
O representante também afirmou que, na interpretação do regulamento, o Juventus teria direito à classificação para a semifinal. No entanto, a decisão caberá exclusivamente à Liga de Futebol de Taubaté.
Já um dirigente do Atlético Cecap contestou essa versão e afirmou que não existem provas de que o estampido tenha sido provocado por uma arma de fogo. Ele defendeu que qualquer punição só poderá ser aplicada após a conclusão das investigações e análise das evidências.
Liga vai decidir futuro da competição
De acordo com o regulamento do campeonato, caso fique comprovado que o disparo partiu de um torcedor vinculado a uma das equipes, sanções poderão ser aplicadas, incluindo até a eliminação do clube da competição.
Entretanto, nenhuma penalidade ocorre de forma automática. A Liga deverá avaliar a súmula da arbitragem, os vídeos da partida, os depoimentos e demais provas antes de tomar qualquer decisão sobre o resultado do jogo e a definição da vaga na semifinal.
Até o momento, a entidade ainda não informou quando fará o julgamento do caso.