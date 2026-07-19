Um jogo do Campeonato Amador de Taubaté terminou de forma inesperada na manhã deste domingo (19), após um suposto disparo de arma de fogo interromper a partida entre Juventus e Atlético Cecap, disputada no campo do Juventus, no Parque Ipanema.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O confronto foi encerrado aos dois minutos do segundo tempo, logo após o gol de empate do Atlético Cecap. Durante a comemoração, um estampido chamou a atenção de jogadores, integrantes das comissões técnicas, equipe de arbitragem e torcedores presentes no estádio.