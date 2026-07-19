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FUTEBOL AMADOR

Jogo em Taubaté é interrompido após suposto tiro durante partida

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/T7 News
Jogo foi interrompido após suposto tiro
Jogo foi interrompido após suposto tiro

Um jogo do Campeonato Amador de Taubaté terminou de forma inesperada na manhã deste domingo (19), após um suposto disparo de arma de fogo interromper a partida entre Juventus e Atlético Cecap, disputada no campo do Juventus, no Parque Ipanema.

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O confronto foi encerrado aos dois minutos do segundo tempo, logo após o gol de empate do Atlético Cecap. Durante a comemoração, um estampido chamou a atenção de jogadores, integrantes das comissões técnicas, equipe de arbitragem e torcedores presentes no estádio.

Segundo informações divulgadas pelo portal T7 News, que transmitia a partida ao vivo, o som pode ser ouvido na gravação do jogo. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial de que o barulho tenha sido provocado por um disparo de arma de fogo.

Após o ocorrido, os assistentes da arbitragem informaram que teriam visto e ouvido o suposto tiro. Já o árbitro principal declarou que não percebeu o episódio, mas decidiu acompanhar a recomendação dos auxiliares e encerrar a partida por motivos de segurança.

A ocorrência deverá ser registrada na súmula e encaminhada à Liga de Futebol de Taubaté, responsável por analisar o caso, decidir sobre o resultado do confronto e definir qual equipe avançará para a semifinal da competição.

Investigação ainda depende de apuração

Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação sobre a identidade do possível autor do disparo, nem informações sobre a apreensão de arma, cápsulas ou qualquer outro vestígio que comprove a ocorrência.

Especialistas em investigação destacam que um áudio gravado durante uma transmissão não é suficiente para confirmar um disparo de arma de fogo. Sons semelhantes podem ser produzidos por rojões, bombas, escapamentos ou outros objetos. A confirmação depende da análise de imagens, depoimentos de testemunhas e eventuais provas materiais.

Por esse motivo, o caso segue tratado oficialmente como um suposto disparo, até que as autoridades competentes concluam a apuração.

Clubes apresentam versões diferentes

Um dirigente do Juventus afirmou ao T7 News que, na avaliação do clube, o barulho registrado possui características de um tiro e defendeu medidas mais rigorosas para reforçar a segurança nos campos de futebol amador. Segundo ele, a presença de famílias e crianças torna indispensável um controle mais rígido para impedir a entrada de pessoas armadas.

O representante também afirmou que, na interpretação do regulamento, o Juventus teria direito à classificação para a semifinal. No entanto, a decisão caberá exclusivamente à Liga de Futebol de Taubaté.

Já um dirigente do Atlético Cecap contestou essa versão e afirmou que não existem provas de que o estampido tenha sido provocado por uma arma de fogo. Ele defendeu que qualquer punição só poderá ser aplicada após a conclusão das investigações e análise das evidências.

Liga vai decidir futuro da competição

De acordo com o regulamento do campeonato, caso fique comprovado que o disparo partiu de um torcedor vinculado a uma das equipes, sanções poderão ser aplicadas, incluindo até a eliminação do clube da competição.

Entretanto, nenhuma penalidade ocorre de forma automática. A Liga deverá avaliar a súmula da arbitragem, os vídeos da partida, os depoimentos e demais provas antes de tomar qualquer decisão sobre o resultado do jogo e a definição da vaga na semifinal.

Até o momento, a entidade ainda não informou quando fará o julgamento do caso.

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