A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alertas via SMS na tarde deste domingo (19) após registrar índices de umidade relativa do ar inferiores a 30% em diferentes regiões paulistas. Os avisos foram enviados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) para orientar a população sobre os riscos provocados pelo tempo seco e reforçar medidas de prevenção à saúde.
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Os primeiros alertas foram disparados por volta das 14h10 para municípios localizados entre Jales e José Bonifácio, Barretos e Ariranha, além da região entre Pradópolis e Ribeirão Preto. Cerca de dez minutos depois, novos avisos foram encaminhados para áreas entre Itapira e Mogi Guaçu e entre Ibitinga e Barra Bonita, onde o monitoramento também apontou umidade abaixo do limite considerado de atenção.
Na Região Metropolitana de São Paulo, o cenário se repetiu. Às 14h28, moradores da capital e de cidades vizinhas receberam mensagens da Defesa Civil informando sobre a baixa umidade do ar e recomendando cuidados para minimizar os efeitos do clima seco.
Segundo a Defesa Civil, as condições observadas neste domingo já eram esperadas e estão relacionadas à atuação de um bloqueio atmosférico sobre o Estado. O fenômeno impede a chegada de frentes frias e favorece a permanência de um período de veranico, caracterizado por vários dias consecutivos de tempo seco, calor acima da média e ausência de chuva.
Tempo seco deve continuar nos próximos dias
A previsão é de que esse padrão continue nos próximos dias. As manhãs devem permanecer com temperaturas mais amenas, enquanto as tardes serão marcadas por calor, baixa umidade e grande variação térmica. Durante o período mais quente do dia, os índices de umidade podem voltar a atingir níveis críticos em diferentes regiões paulistas.
Além do desconforto provocado pelo ar seco, a Defesa Civil alerta para os riscos à saúde, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. O tempo seco favorece o ressecamento das vias aéreas, aumenta a incidência de alergias e pode agravar problemas respiratórios já existentes.
Outro motivo de preocupação é o aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação. Com o solo e a vegetação mais ressecados, qualquer foco de calor pode provocar queimadas de rápida propagação. Por isso, o órgão orienta a população a não colocar fogo em terrenos, evitar a queima de lixo e não descartar bitucas de cigarro ou outros materiais inflamáveis em áreas verdes.
Entre as principais recomendações estão manter a hidratação ao longo do dia, evitar atividades físicas ao ar livre nos horários de maior calor, reduzir a exposição direta ao sol e utilizar métodos para umidificar os ambientes internos sempre que possível.
A Defesa Civil informou que continuará monitorando as condições meteorológicas em todo o Estado e poderá emitir novos alertas caso os índices de umidade permaneçam em níveis críticos.
Quem deseja receber gratuitamente os avisos da Defesa Civil por mensagem de texto pode cadastrar o CEP da sua cidade enviando um SMS para o número 40199. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.