A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alertas via SMS na tarde deste domingo (19) após registrar índices de umidade relativa do ar inferiores a 30% em diferentes regiões paulistas. Os avisos foram enviados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) para orientar a população sobre os riscos provocados pelo tempo seco e reforçar medidas de prevenção à saúde.

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Os primeiros alertas foram disparados por volta das 14h10 para municípios localizados entre Jales e José Bonifácio, Barretos e Ariranha, além da região entre Pradópolis e Ribeirão Preto. Cerca de dez minutos depois, novos avisos foram encaminhados para áreas entre Itapira e Mogi Guaçu e entre Ibitinga e Barra Bonita, onde o monitoramento também apontou umidade abaixo do limite considerado de atenção.