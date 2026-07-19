Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (19), durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.
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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela rua José Pereira Filho quando avistaram um suspeito carregando uma sacola. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, dando início a um acompanhamento.
Durante a tentativa de escapar, o homem arremessou a sacola que carregava. Após ser alcançado e abordado pelos policiais, os agentes verificaram que o material continha porções de maconha, cocaína e crack prontas para a comercialização.
Ainda segundo a PM, o suspeito confessou que estava vendendo drogas no local e afirmou que receberia R$ 200 pelo serviço.
Na sequência da ocorrência, os policiais realizaram buscas nas proximidades e encontraram outra sacola escondida em uma área de mata. No local havia uma quantidade maior de entorpecentes, reforçando a suspeita de que o ponto era utilizado para o armazenamento das drogas.
Ao todo, foram apreendidos 545 gramas de maconha, 320 gramas de cocaína e 190 gramas de crack, além de R$ 84 em dinheiro.
O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos, onde a prisão em flagrante foi registrada. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.