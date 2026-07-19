Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste domingo (19), durante uma ação da Força Tática da Polícia Militar no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 1º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela rua José Pereira Filho quando avistaram um suspeito carregando uma sacola. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou fugir, dando início a um acompanhamento.