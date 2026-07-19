Os corpos do casal Ieda Aparecida Simplicio, 61 anos, e Fabiana de Fátima Nogueira, 47 anos, foram encontrados na tarde de sábado (18) em uma região de mata do bairro Samaritá, em São Vicente, litoral sul de São Paulo.
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Os corpos estavam em avançado estado de decomposição. Elas foram identificadas por familiares, após a Polícia Militar ser acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver.
Fabiana e Ieda estavam desaparecidas desde o dia 9 de julho. Elas foram vistas pela última vez na cidade de Praia Grande, quando saíram de casa dizendo que resolveriam um compromisso rapidamente.
O carro do casal foi encontrado dois dias após o desaparecimento delas. O veículo, um Kwid branco, foi localizado abandonado nas proximidades do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Praia Grande. A polícia encontrou no carro documentos pessoais das mulheres e a bolsa de uma das vítimas.
Depoimento da irmã
Elas trabalhavam com produtos de uma plataforma de vendas pela internet. A irmã de Fabiana, Luana Thais Faria, 19 anos, afirmou que ela trabalha com entregas para uma empresa de e-commerce e tinha o hábito de voltar para casa para organizar as encomendas durante a madrugada.
"A Fabiana pediu para deixar o portão aberto, porque ela sempre pedia quando ia chegar, e ela estava louca pra trabalhar no outro dia. Elas sempre costumavam avisar, então a gente estranhou muito", afirmou em entrevista ao jornal A Tribuna.
Última visualização no aplicativo de mensagens de Fabiana ocorreu às 23h37 do dia em que o casal desapareceu. "Elas estavam até planejando se casar. Essa semana a gente estava aqui arrumando a casa. A gente ia fazer reforma também. E aí, aconteceu isso", lamentou a jovem à Tribuna.
A causa da morte não foi divulgada pela polícia. Os corpos foram encaminhados para exame necroscópico.
O caso foi registrado como homicídio e morte suspeita. Ninguém foi preso. Segundo a polícia, diligências prosseguem, visando ao total esclarecimento dos fatos e à identificação da autoria do crime.
* Com informação do UOL