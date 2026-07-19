Os corpos do casal Ieda Aparecida Simplicio, 61 anos, e Fabiana de Fátima Nogueira, 47 anos, foram encontrados na tarde de sábado (18) em uma região de mata do bairro Samaritá, em São Vicente, litoral sul de São Paulo.

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Os corpos estavam em avançado estado de decomposição. Elas foram identificadas por familiares, após a Polícia Militar ser acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver.