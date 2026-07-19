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OPERAÇÃO

Homem é preso após tentativa de roubo e agressão em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um homem foi preso na manhã deste domingo (19) após uma tentativa de roubo seguida de agressão no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, no Vale Histórico. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), acionados por meio do telefone de emergência 190.

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Ao chegarem ao local, os policiais abordaram o suspeito. Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, a equipe localizou uma vítima que relatou ter sido atacada pelo homem com uma paulada na cabeça.

Segundo o depoimento da vítima, a agressão aconteceu no momento em que ela tentou impedir que o suspeito roubasse um de seus familiares. O golpe causou um ferimento grave na cabeça, exigindo atendimento médico.

Após reunir as informações da ocorrência, os policiais conduziram o suspeito ao Plantão Policial de Cruzeiro. Depois do registro da ocorrência, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tentativa de roubo e lesão corporal. As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

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