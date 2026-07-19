A Polícia Militar prendeu seis pessoas durante operações realizadas no sábado (18) em cidades do Vale Histórico. As ações ocorreram em Lorena, Cruzeiro, Cachoeira Paulista e Queluz e resultaram na captura de três procurados pela Justiça, na prisão de um homem em flagrante por furto de bicicleta e de dois suspeitos de tráfico de drogas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em Queluz, policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem na região central da cidade. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que ele era procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal. O suspeito foi levado ao plantão policial e permaneceu preso.
Já em Cachoeira Paulista, equipes da Força Tática do 23º BPM/I localizaram um homem no bairro Embaú Velho. Durante a abordagem, foi verificado que ele possuía mandado de prisão por tráfico de drogas. Após ser conduzido à delegacia, também permaneceu à disposição da Justiça.
Em Cruzeiro, outro procurado foi capturado pela Força Tática durante patrulhamento no bairro Vila Romana. Segundo a Polícia Militar, o homem era procurado pelo crime de furto e foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.
Ainda em Cruzeiro, policiais militares atenderam uma ocorrência de furto de bicicleta após acionamento do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Pouco tempo depois, a equipe recebeu informações de que um homem estava sendo agredido na Rua Doutor Celestino, na região central. No local, os policiais confirmaram que se tratava do autor do furto.
Durante a abordagem, o suspeito informou que havia trocado a bicicleta por drogas no bairro Vila Regina Célia. Os policiais localizaram o veículo no endereço indicado e recuperaram o bem. O homem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.
Tráfico de drogas
Em Lorena, equipes da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) realizavam patrulhamento no bairro Vila Brito quando perceberam um homem descartando uma sacola e tentando fugir de bicicleta. Na abordagem, os policiais encontraram dinheiro com o suspeito e localizaram outro homem próximo ao local onde a sacola havia sido jogada.
Ao todo, foram apreendidos R$ 1.911 em dinheiro, 38 pedras de crack, 122 porções de maconha e 226 porções de cocaína. Os dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao plantão policial.
As seis prisões fazem parte das ações de patrulhamento e combate à criminalidade desenvolvidas pelo 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior na região do Vale Histórico.