A Polícia Militar prendeu seis pessoas durante operações realizadas no sábado (18) em cidades do Vale Histórico. As ações ocorreram em Lorena, Cruzeiro, Cachoeira Paulista e Queluz e resultaram na captura de três procurados pela Justiça, na prisão de um homem em flagrante por furto de bicicleta e de dois suspeitos de tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Queluz, policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram um homem na região central da cidade. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que ele era procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal. O suspeito foi levado ao plantão policial e permaneceu preso.