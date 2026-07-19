Um apostador de São José dos Campos vai receber R$ 59.283,30 por acertar a quina no sorteio da Mega-Sena realizado neste domingo (19).

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O bilhete foi registrado com uma aposta simples de seis números, por R$ 6, numa lotérica no bairro Vista Verde.