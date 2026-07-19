19 de julho de 2026
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SORTE GRANDE

Apostador de SJC leva R$ 59 mil com quina da Mega-Sena em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um apostador de São José dos Campos vai receber R$ 59.283,30 por acertar a quina no sorteio da Mega-Sena realizado neste domingo (19).

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O bilhete foi registrado com uma aposta simples de seis números, por R$ 6, numa lotérica no bairro Vista Verde.

Os números sorteados foram: 18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58.

Ninguém acertou as dezenas do prêmio principal de R$ 42 milhões, que acumulou. O próximo sorteio está previsto para a terça-feira (21).

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