Caçapava recebe a 3ª edição da Explorando a Moçota, uma programação especial de férias com atividades gratuitas para toda a família no Parque Ecológico da Moçota. O programa começa na segunda-feira (20) e segue até 28 de julho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

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Entre as atrações há oficinas artísticas, educação ambiental e esportes. O objetivo é proporcionar atividades em família, estimulando a criatividade e o pensamento ecológico.

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