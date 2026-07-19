Caçapava recebe a 3ª edição da Explorando a Moçota, uma programação especial de férias com atividades gratuitas para toda a família no Parque Ecológico da Moçota. O programa começa na segunda-feira (20) e segue até 28 de julho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.
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Entre as atrações há oficinas artísticas, educação ambiental e esportes. O objetivo é proporcionar atividades em família, estimulando a criatividade e o pensamento ecológico.
Como participar
Para participar, basta comparecer ao parque no horário da atividade. Para o Acampamento de Férias da Moçota, que envolve atividades noturnas, é necessária inscrição prévia, pois as vagas são limitadas. Confira a agenda completa:
Programação das oficinas
20 de julho
10h – Oficina de Quadro de Texturas da Natureza
15h – Oficina de Ímãs de Geladeira
21 de julho
10h – Oficina de Tintas Naturais
15h – Oficina de Arte com Folhas Secas
22 de julho
10h – Oficina de Ímãs de Geladeira
15h – Oficina de Bombas de Sementes
23 de julho
10h – Oficina de Bombas de Sementes
15h – Oficina de Carimbos da Natureza
24 de julho
10h – Oficina Máscaras dos Animais da Moçota
15h – Oficina de Chaveiros com Tampinhas
25 e 26 de julho
Acampamento de Férias da Moçota
27 de julho
10h – Oficina de Arte com Folhas Secas
15h – Oficina de Ímãs de Geladeira
28 de julho
10h – Oficina de Desenho de Observação ao Ar Livre
15h – Oficina de Quadro de Texturas da Natureza
Acampamento Férias na Moçota
Para conhecer a programação, as regras e se inscrever no acampamento, clique aqui.